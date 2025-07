Del milagro al semivacío: Alcaraz sólo ha ganado un desempate desde su épico triunfo contra Sinner

Alcaraz florece sobre la hierba de Wimbledon con su versión más madura. Que en gran parte no es de ahora, sino la continuación de la exhibida en Roland Garros. Qué torneo aquel. Carlitos redefinió lo imposible con una remontada fuera de los márgenes de la lógica. Levantó tres bolas de partido a Sinner para terminar llevándose la que ya es la final más larga de siempre del Grand Slam francés.

Selló la remontada al llevarse el super tie break definitivo en la final de todos los tiempos. Desde ese momento, Alcaraz ha vuelto a levantar un título, en Queen’s. No ha vuelto a cosechar derrota alguna, ya va por 22 triunfos consecutivos, pero existe un registro que se le resiste. Desde aquel super tie break sólo ha ganado un desempate de los cinco que ha disputado. Ante Walton en su debut en Queen’s. El resto salieron cruz.

El primero de los cuatro fue en los octavos de Queen’s contra un espléndido Munar, que se aferró a su servicio para forzar un tie break lleno de roturas. Hasta cuatro tuvo que conseguir para terminar llevándose el desempate. Tras rendir cuentas de Rinderknech y Bautista, Alcaraz se topó con el gigante Lehecka en la final. El partido, igualado, se decidió en el tercer set después de que el checo forzara la manga definitiva al ganar el tie break del segundo set.

De nuevo cruz para el murciano. Y Wimbledon empezó con idéntico denominador común. La encerrona de Fognini se originó con la victoria del italiano en el segundo set, también evocado al tie break después de que ambos neutralizaran sus roturas. De hasta cuatro bolas de set dispuso Fognini y no fue hasta la última cuando consiguió sellar la manga. Y el tie break más reciente que deja escapar Alcaraz fue ante Rublev.

El ruso se mantuvo en pie pese a que el murciano le recuperase el break de ventaja y se rehizo en el tie break para remontar un 3-5 en contra y terminar imponiéndose (7-5) después de un parcial de cuatro puntos seguidos. A la cuarta muerte súbita tampoco fue la vencida para Carlitos, que no ha vuelto a ganar un desempate desde que se impusiera a Sinner en la final de Roland Garros.

Carlitos, no obstante, se marchó satisfecho con su puesta en escena contra Rublev. «He jugado mi mejor partido hasta ahora en el torneo, me siento genial. Obviamente, en Roland Garros fue totalmente diferente porque estaba jugando más partidos en tierra batida antes del torneo, así que ahora mismo estoy tratando de recuperar esa sensación. Estoy muy orgulloso y satisfecho con mi rendimiento, mucho mejor que en partidos anteriores, así que espero seguir adelante sentirme todavía más cómodo», explicó.