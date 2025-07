Raducanu cae eliminada pero no se va de Wimbledon: estuvo animando a Alcaraz contra Rublev

Nueva entrega de la serie que protagonizan Raducanu y Alcaraz. El episodio se produjo en Wimbledon, durante el partido del pasado domingo entre el murciano y Rublev en octavos de final. La pista central del All England Club se llenó para presenciar el primer examen exigente de Carlitos en la presente edición y en sus grada hubo una invitada que está en boca de todos durante las últimas semanas.

Emma Raducanu, que había caído eliminada contra Sabalenka en tercera ronda, no se ha marchado definitivamente de Wimbledon. Se dejó ver animando a Alcaraz. No es la primera vez que esto sucede, en la retina todavía está la reciente presencia de la británica en el torneo de Queen’s que acabó conquistando Carlitos. Ambos mantienen una estrecha relación, más todavía desde que se conoció su emparejamiento para el dobles mixto del US Open.

Era conocido desde hace meses que el torneo preparaba una revolución con el dobles mixto y el pasado martes se confirmó la pléyade de tenistas que lo llevarán a cabo. Todos ellos liderados por la pareja formada por Carlos Alcaraz y Emma Raducanu, número dos del circuito ATP y 36 del WTA. Alcaraz y Raducanu son una de las parejas que más expectación han levantado y ya cuidan su relación.

La británica hizo esperar a Carlitos antes de confirmar que se inscribían como pareja. «Tenía que preguntar a mi equipo si ellos querían que yo jugase el dobles. Cuando él me preguntó, yo iba a decir que sí, pero simplemente tenía que pasar por la formalidad de preguntarle a mi entrenador, yo no iba a tomar la decisión así, simplemente», explicó en Express.

La relación de Alcaraz y Raducanu se reforzó precisamente en el US Open, donde jugarán juntos esta temporada. «Le conozco desde hace algunos años. En Wimbledon 2021 fue cuando empecé a conocerle y luego en el US Open 2021 recuerdo que él siempre jugaba un día antes que yo. Veía cómo ganaba y eso me daba motivación para que yo hiciese lo mismo. Recuerdo que le ganó a Tsitsipas en tercera ronda y fue un gran triunfo, su momento de eclosión en un gran torneo. Fue fantástico, en cierto modo, vivir ese torneo juntos. Ambos nos manteníamos en contacto todo el rato. Fue bonito».

Desde entonces, ambos han regado su relación. «Todavía tenemos una buena relación. Está claro que él me ha superado, pero es genial ver que eso sigue ahí. Creo que todos valoramos esos vínculos que creamos cuando éramos más jóvenes, porque cuando te haces más conocido o eres más exitoso, te das cuenta de que quieres volver a hablar con la gente que conoces desde pequeño, sientes que ahí hay una conexión genuina y real. Los amigos a los que conoces desde hace mucho tiempo significan más para ti. Somos amigos», zanjó