Fernando Alonso ha comenzado a poner temperatura al siguiente Mundial con una rotunda afirmación sobre su relación con el piloto más veterano de la parrilla junto a él, Lewis Hamilton. «No creo que seamos amigos en un futuro», dejó claro el asturiano, que no se olvida de la que posiblemente fue su temporada más traumática en la Fórmula 1. También se acordó Ron Dennis, el jefe de equipo que le hizo la vida imposible en McLaren en 2007.

Y es que ahora, a sus 42 años, y a las puertas de un año de lo más prometedor con Aston Martin, Alonso no tiene problemas en hablar abiertamente de etapas pasadas: «Ahora hay otro tipo de rivalidad… no creo que seamos amigos en un futuro ni que tengamos nunca… creo que no compartimos muchas cosas. Pero es cierto que en ese 2007 la rivalidad subió a un nivel superior».

Después de tantas experiencias en el ‘Gran Circo’ Alonso sabe a la perfección cómo se cuecen las decisiones en las escuderías y cuál pudo ser la clave para que Hamilton siempre fuese el gran beneficiado en los momentos más decisivos en la pista. «Estábamos en el mismo equipo, el mismo garaje, viajábamos muchas veces juntos, estábamos en las reuniones y empezamos a notar que había esta fricción, había tensión, nos jugábamos el Mundial y nos jugábamos cada carrera el domingo», añadía sobre la alta competitividad dentro de McLaren.

«Llegas a la reunión del equipo y estás viendo su telemetría, sus cámaras a bordo del coche y que, por ejemplo, el coche suyo se va poco de delante y cuando habla en la reunión se queja de la parte trasera, cosas así para que el equipo no tome una dirección o tome una filosofía para desarrollar el coche que nos venga bien a los dos, sino que cada uno ya miraba para lo suyo, para tener ese extra de ventaja, porque estábamos muy igualados», explicaba Alonso en su documental en DAZN.

Alonso se sigue acordando de Hamilton… y de Ron Dennis

Pero lógicamente, siempre que se han producido este tipo de situaciones en la F1 el menor porcentaje de la culpa lo tienen los pilotos. La tensión competitiva es positiva para un equipo, pero si no hay un mandamás que se encargue de establecer orden entre ambos y, en cambio, se dedica a priorizar los deseos de uno de ellos sin razones de peso, todo se puede poner en contra como sucedió en ese fatídico 2007 en McLaren.

Eso fue lo que le pasó a Ron Dennis, al que Alonso describe como «un jefe que no supo controlar la situación». Además, puso de ejemplo de buen hacer a otros de sus dirigentes, entre ellos el actual con Aston Martin: «Esto con Flavio Briatore no hubiese pasado. O con Lawrence Stroll. Hay ciertos personajes en la F1 que se hacen respetar y otros que los pilotos tienen el control de la situación. En ese McLaren del 2007 los pilotos teníamos demasiado control y nadie nos daba un aviso serio».

Por suerte, todos esos problemas se han evaporado con Aston Martin, un equipo con el que ha deslumbrado en el año de su debut. Después de los ocho podios conseguidos en 2023, Alonso se dispone a afrontar la nueva temporada con la ilusión intacta, más aún porque tiene la certeza de que pilotará un coche que podrá pelear contra los mejores. Se llama AMR24 y será presentado el próximo 12 de febrero en la fábrica de los ingleses. Silverstone.