Marruecos da otra imagen pésima: Colombia les elimina de la Copa Davis y tienen que salir escoltados

Marruecos lleva una muy mala racha organizando eventos deportivos. El país que debe compartir la responsabilidad de albergar el Mundial de 2030 con España y Portugal ya dio la nota en la reciente Copa de África y ahora han hecho lo mismo en las eliminatorias de clasificación de la Copa Davis. Su afición tuvo un comportamiento totalmente antideportivo a lo acostumbrado en el tenis.

Pitaron a los colombianos, les escupieron y cuando perdieron el punto final ante Nicolás Mejía se desató una lluvia de botellazos. Cierto es que el número uno del equipo visitante hizo una celebración muy acalorada mandando a callar a un público que no había respetado los silencios que requieren los tenistas para jugar.

Los jugadores de Marruecos saltaron inmediatamente a recriminarle al colombiano su actitud desatándose una discusión en la cancha entre las dos selecciones que no fue más allá de los clásicos intercambios de palabras. El jugador se impuso por 6-1, 4-6 y 6-2 al marroquí Reda Bennani para conseguir la clasificación de Colombia para la siguiente fase de la Copa Davis.

La que se ha liado en Marruecos 😳😳 Mejía celebra el triunfo para Colombia de una manera muy provocativa y el público responde con botellazos. Tuvieron que ser escoltados por la policía hacia el Hotel. pic.twitter.com/PCLm0fxSsB — José Morón (@jmgmoron) February 8, 2026

La sorpresa se la llevó la delegación de Colombia cuando las autoridades locales les comunicaron que tenían que escoltarles hasta el hotel donde estaban alojados. Varios grupos de aficionados de Casablanca se habían movilizado para intentar interceptar el autobús de los jugadores visitantes y tomarse la justicia por su mano.

Marruecos dio una imagen pésima en la Copa de África con estadios vacíos y faltas de respeto continuas al resto de aficiones. Ahora se une este episodio en la Copa Davis en la que podrían producirse incluso sanciones deportivas para la Federación del país por no conseguir que el público respetase a los rivales. Por lo pronto, el país cuenta con un ATP 250 que se disputa desde 2017 en Marrakech. Anteriormente estuvo en Casablanca, pero se lo llevaron quizá por este tipo de comportamientos.