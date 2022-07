Marc Márquez ha dado un paso de gigante hacia su vuelta a la competición. El nuevo parte médico publicado por el Repsol Honda asegura que el ilerdense está listo para volver a entrenarse: «Marc Márquez ha recibido autorización para entrar en la siguiente etapa de su recuperación y comenzar la fisioterapia con el brazo derecho y el entrenamiento cardiovascular».

«Seis semanas después de ser operado del brazo derecho, Marc Márquez se sometió al próximo control postoperatorio programado en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. El equipo médico, formado por el Dr. Joaquín Sánchez Sotelo, el Dr. Samuel Antuña y el Dr. Ángel Cotorro, se mostró satisfecho con el desarrollo del húmero derecho», indica el parte médico.

El ocho veces campeón del mundo se mostró muy contento de poder dar este paso. Márquez se despide del cabestrillo que le ha acompañado durante estas seis semanas para comenzar la fisioterapia con el brazo derecho y el entrenamiento cardiovascular. «¡Adiós cabestrillo! La revisión fue muy bien, empezamos recuperación. Sin pausa pero sin prisa», anunciaba el piloto en sus redes sociales.

Adiós cabestrillo! La revisión fue muy bien, empezamos recuperación. Sin pausa pero sin prisa 💪🏼

Bye sling! The medical check went very well, let's start the recovery. Slowly but surely ✊🏼#MM93 pic.twitter.com/ovjf4PQ799

