Marc Márquez ha sido operado con éxito de su lesión en el húmero derecho. El piloto español se sometió a la cuarta operación para intentar terminar de una vez por todas con el dolor y volver a disfrutar encima de la moto. Para ello acudió a la Clínica Mayo, en Minnesota, donde fue atendido por el Dr. Joaquín Sánchez Sotelo. Este viernes, el Repsol Honda, ha comunicado que la cirugía fue bien y el piloto comienza su recuperación

«Marc Márquez completó una cirugía en su húmero derecho en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. El equipo médico ha considerado que la operación fue un éxito al mismo tiempo que comienza la recuperación de Márquez. Con una duración de tres horas, el Dr. Joaquín Sánchez Sotelo y su equipo realizaron una osteotomía humeral. La cirugía fue considerada un éxito sin complicaciones por el Dr. Sánchez Sotelo cuando Marc Márquez entró en la etapa postoperatoria de su tratamiento en la Clínica Mayo», asegura el comunicado del fábrica del Ala Dorada.

No obstante, el octocampeón del mundo se quedará unos días más en tierras norteamericanas. «Márquez permanecerá en Estados Unidos durante los próximos días para garantizar su recuperación postoperatoria inmediata antes de regresar a España para continuar con su plan de tratamiento», concluye el escrito de Honda.

Marc Marquez has completed surgery on his right humerus at the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. The medical team have deemed the operation a success as Marquez’s recovery begins.https://t.co/djbD8hkUIP

— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) June 3, 2022