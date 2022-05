Márquez hace autocrítica: «No estoy pilotando bien»

A Marc Márquez no le están saliendo las cosas como le gustaría. El piloto de Repsol Honda saldrá décimo en el GP de Francia de MotoGP tras una clasificación para olvidar. Tras la misma, el ilerdense admitió su sufrimiento y reconoció que con la lluvia «el abanico se abre» y tendría más opciones de poder pelear por un resultado mejor. Aunque también asegura que debe mejorar su pilotaje.

Pruebas y sufrimiento

«Es difícil, sobre todo, porque si estás en un momento álgido, pruebas y pruebas y enseguida lo tienes claro, pero cuando tú también te tienes que esforzar por seguir mejorando tu pilotaje, todo esto es un poquito más difícil, pero es lo que toca ahora. En Jerez, tomé más riesgos a la hora de probar más cosas; aquí no he tomado tantos riesgos. Simplemente, me he mantenido más en lo que me gusta a mí. He probado una cosita, a ver qué pasaba, pero, en seguida, he visto que no. Vuelvo y ya está. Centrándome con lo que tienes y sacar el cien por cien, he llegado hasta donde he llegado hasta ahora y mañana intentaremos dar otro paso. Pero tenemos que esperar a las siguientes carreras para ver si podemos encontrar algo diferente, llega algo desde Japón para dar un paso y estar más cerca, sobre todo, de los tres primeros, que son los que van más rápido. Los tres del podio de Jerez (Bagnaia, Quartararo y Aleix) son los que están un paso por delante. Luego, estamos en el segundo grupo que, bueno, si se despistan, estás ahí, si no, si te cuesta un poco más, puedes acabar sexto, séptimo, que son las posiciones en las que hemos acabado últimamente».

¿Lluvia o seco?

«No cambiará mucho la historia. Con lluvia, el abanico se abre. Se abre el abanico de poder hacer una buena carrera, de caerte y más riesgo o sufrir, incluso. Y una carrera en agua así es muy larga. Si nos ponemos en la cabeza que sea en seco, con una buena salida, creo del quinto, sexto, séptimo, ahí haciendo una buena carrera podemos estar. Más adelante, un regalo. Más atrás, ojalá que no».

Un día difícil

«Es verdad que esta mañana tenía velocidad. Antes de seguir a Fabio, los tiempos salían bien. En el cuarto libre, las sensaciones ya no fueron buenas. Me caí al intentar entender dónde ir fuerte. Luego, en la clasificación, las sensaciones fueron a peor».

«Cada vez es más fácil serlo. Si cada vez cuesta más estar cerca de los primeros, si cada vez te caes… No sería una sorpresa ser décimo».

¿Dónde sufre más?

«En Europa, en circuitos más estrechos, sufrimos aún más. Debes frenar en poco espacio y hay aceleraciones. Pol va en una dirección y yo en otra para intentar mejorar la moto. También debo mejorar mi pilotaje. Me siento bien físicamente, pero no piloto bien».