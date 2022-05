Marc Márquez se ha mostrado muy pesimista tras los primeros libres del GP de Francia y se autodescarta de la lucha por el Mundial. El ilerdense venía diciendo durante todo el año que el título era su objetivo, que tenían que ir a por el noveno campeonato, pero el sueño ha durado poco. 2022 volverá a aparecer en blanco en el palmarés del octocampeón del mundo. Honda sigue sin dar con la tecla para mejorar la RC213V y el español da por perdido este curso.

«La salvada del primer libre la hice con la rodilla. Todo ayuda. Con el codo no he tocado el suelo. La he salvado de diferente manera. Había una salvada allí en 2019, que era un poco diferente, pero la salvada real ha sido la del segundo libre. Ahí sí donde realmente la salvas, trabajas con el cuerpo. La del primer libre fue más de suerte porque me he quedado del piano al asfalto y es cuando se ha levantado la moto. Hoy he empujado, he intentado estar allí, sacar un poquito más. Nuestra posición era octavo, noveno, décimo. Con neumáticos usados estábamos ahí. Es cierto que cuando hemos puesto el neumático nuevo, no hemos mejorado la vuelta. La mejor vuelta ha sido con un neumático medio que tenía 12-13 vueltas. A ver si mañana podemos aprovechar bien el neumático nuevo blando. No estaremos de los cinco primeros, pero intentar estar de los 10 primeros sería un buen resultado».

Fiel a Honda

«Siempre me he sentido muy bien en Honda. Y, sobre todo, me he sentido muy bien cuando ganaba, pero me han hecho sentir muy bien cuando estaba lesionado. Me han respetado muchísimo. De hecho, si tuviese que renovar este año, con los primeros que hablaría, e intentaría estar con ellos, sería Honda porque creo que lo que me han respetado durante la lesión es algo que pocas fábricas lo hacen y volvería a dar prioridad a Honda ante cualquier otro fabricante. Estoy tranquilo, ellos están tranquilos, creo, conmigo. Pero estamos trabajando conjuntamente para que lleguen los resultados. Está claro que ese contrato se firmó cuatro años para ganar cuatro años, no para estar lesionado, estar en dificultades durante tantas carreras, pero esperemos que si no es este año, que es difícil, llegue el año que viene, pero por insistir no nos van a ganar».

Vuelta a la realidad

«Antes de empezar la temporada, cuando estás entrenando en casa en invierno, es por conseguir un título, o luchar por ello, o esta es la intención. Luego, cuando empiezan las carreras, poco a poco, los rivales te van situando: dónde estás y a lo que puedes optar. Es ahí donde tienes que saber entender a lo que puedes optar. Lo intenté, tuve la lesión de la vista, luego volví en Austin. Ahora, estas tres carreras de Austin, Portimao y Jerez he visto que no estamos para luchar por el Mundial. Por mucho que quiera, no estamos. Es también entender y marcarse objetivos realistas. No te puedes marcar el objetivo de ganar una carrera cuando te está costando entrar en el top 10. Sería frustración tras frustración. Estamos intentando coger objetivos realistas para tener pequeñas motivaciones, como por ejemplo la de Jerez, el cuarto puesto. ¿Fue celebrado? Sí, porque era un objetivo realista que era muy buen objetivo y lo pudimos conseguir. Se celebró porque necesitamos celebrar cosas y aquellas motivaciones para seguir empujando. Y si consigo un podio, claro que se va a celebrar. Ojalá pueda hablar de victorias en un futuro, pero ahora, hoy en Le Mans, y ya lo dije en Jerez, no estamos ni para hablar de recuperar puntos al líder, estamos para intentar seguir evolucionando y a ver si podemos estar lo antes posible hablando por victorias, ritmo e intentando ir un poco más. ¿El año pasado la moto iba mejor? ¿Sí? ¿No? El año pasado, las carreras eran 15-20 segundos más lentas. Este año son más rápidas. La moto va mejor este año, pero los otros han dado otro paso. Es ahí donde tenemos que seguir mejorando».