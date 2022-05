Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna: «No descarto a Márquez para ganar el Mundial»

Carmelo Ezpeleta es el hombre más importante dentro del Mundial de MotoGP, como su propio cargo indica. El CEO de Dorna estuvo presente en la gala de los Premios Ciudad de la Raqueta y María de Villota donde recibió el premio a la trayectoria deportiva, tras la cual atendió a OKDIARIO para analizar la actualidad del campeonato del mundo. El mandatario dejó claro que no hay que dar por muerto a Márquez en la pelea por el Mundial, asegura que todavía es candidato. Además, explicó la situación de Suzuki y qué pasará si finalmente abandonan el Mundial.

Pregunta: Sin Márquez al 100% no hay un favorito claro. Está siendo un Mundial muy igualado con cinco ganadores diferentes en seis carreras…

Respuesta: Eso es lo que queremos, que haya muchos ganadores en muchas carreras. No domina nadie, pero conforme vaya pasando la temporada se irán destacando algunos. No descarto a Marc (Márquez) para nada, me parece que estará en condiciones de estar delante. El Mundial es muy largo y creo que será muy peleado. De momento, nuestro objetivo que es que hayan muchas marcas, que están todas, y todos los pilotos en condiciones de ganar carreras es lo que buscamos.

P: No hay ninguna estrella que destaque como Márquez…

R: Yo lo diría de otra manera, son todos estrellas. No hay ninguno que destaque porque todos son estrellas. Además Marc ha creado la escuela y los demás han aumentado mucho el nivel. Siempre ha pasado. Cuando hay un piloto muy muy estrella los demás aprenden rápidamente. Me acuerdo la primera vez que Marc llegó al Mundial de MotoGP y empezó a bloquear la rueda de delante, todo el mundo pensaba que en las motos cuando bloqueabas la rueda de delante inclinado en una curva te caías, y Marc empezó a bloquear y no se cayó y ahora bloquean todos. Se retroalimentan y van siendo cada vez mejores.

P: ¿Ve a Márquez ganando el Mundial?

R: Claro que sí.

P: Con las nuevas modificaciones del reglamento el Mundial se ha igualado.

R: Eso es porque había una política, Aprilia ha sido la última, pero todas las demás se han juntado. Primero fue Ducati la que pidió las concesiones, después las perdió Suzuki, luego KTM y ahora finalmente las ha perdido Aprilia. Es la consecuencia de una evolución de un acuerdo de un reglamento al que llegamos a un acuerdo entre todos.

P: Vaya lío con Suzuki.

R: Realmente irse no se pueden ir. Pero si no pueden seguir no les vas a obligar. Hablaremos a ver cómo lo hacemos. Inmediatamente después de que se anunciara que a lo mejor Suzuki lo dejaba ha habido muchas peticiones de otras marcas y otros equipos para pedirlo, y no tenemos claro que vayamos a meter otro equipo más o no.

P: En caso de que entrara otro equipo, ¿se le daría la opción a una fábrica que ya está en el Mundial o sería un equipo nuevo?

R: No lo sabemos. Si hay otra fábrica sería una fábrica nueva. Equipo privado no se va a dar otro porque el esquema económico que hemos hecho es para que haya seis equipos privados.