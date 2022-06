Márquez muestra su espeluznante cicatriz tras su última operación

Marc Márquez ya ha comenzado la cuenta atrás para volver a subirse encima de la moto. El ilerdense se está recuperando de su última operación en el húmero derecho mientras disfruta de las vacaciones junto a sus amigos aprovechando el buen tiempo. La operación fue todo un éxito y la rehabilitación va por muy buen camino. La misma, sin embargo, le ha dejado una espectacular cicatriz en el brazo.

El de Cervera subió a sus redes sociales una imagen disfrutando de un día en el Pantano de San Juan en la que aparece en bañador y con el brazo en cabestrillo. En la instantánea colgada en sus redes sociales se puede apreciar la enorme cicatriz que recorre todo su brazo derecho, fruto de la cuarta operación realizada hace tan solo unas semanas en la Clínica Mayo a manos del Doctor Sánchez Sotelo.

La cirugía fue tan bien que desde Honda confían en que su piloto estrella vuelva a la competición antes de que acabe la temporada. La escudería nipona necesitan que Márquez pruebe la moto y les oriente por donde deben ir las mejoras para la moto de 2023. La temporada está siendo un auténtico desastre. Honda es último en la clasificación de constructores y Repsol Honda es el noveno de doce en el Mundial por equipos justo por delante del LCR, el equipo satélite de los japoneses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marc Márquez (@marcmarquez93)

Marc avanza con paso firme en su recuperación. Él mismo reconocía recientemente que se encontraba bien: «Mis sensaciones hasta ahora son positivas porque no tengo dolor, esto es muy importante. Me permite descansar y seguir las reglas de los médicos: una dieta sana, beber mucho y salir a pasear con nuestros perros, porque es importante que el cuerpo no esté inactivo».

Han pasado tres semanas desde la operación, el octocampeón del mundo ya ha comenzado los ejercicios de musculación para fortalecer el brazo y se empieza a notar. En unas semanas tendrá otra revisión para ver cómo evoluciona en su recuperación. Si todo va bien podríamos volver a ver a Marc Márquez compitiendo de nuevo antes de que termine el año. En Honda, según reconocía Alberto Puig en la previa del GP de Países Bajos, confían en que regrese después del verano.