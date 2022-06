Márquez quiere volver antes de que acabe la temporada

Marc Márquez ya está en España tras operarse por cuarta vez de la fractura en el húmero derecho. El piloto de Cervera ha comenzado la cuenta atrás para volver a subirse encima de una moto. No quiere correr ningún tipo de riesgo ni tiene prisa por estar compitiendo de nuevo porque las prisas son malas consejeras. Aunque no se ha estimado un plazo para regresar, su objetivo no es otro que intentar volver antes de que acabe la temporada.

El ilerdense ha vuelto a pasar por el quirófano con el fin de acabar con los dolores de forma definitiva y poder volver a disfrutar encima de la moto. Desde que sufriera la caída en Jerez 2020, Marc, no ha ganado para disgustos. Entre el hombro y la diplopía no ha podido competir al cien por cien –y aún así ha ganado carreras– en estos dos últimos años. Por eso decidió operarse de nuevo y así terminar con las molestias.

Los dolores no sólo le afectaban a la hora de pilotar sino también en el día a día, en acciones de la vida cotidiana como dormir. Estaba corriendo casi con el hombro dormido para poder competir. Aún así le costaba, no conseguía estar en el ritmo de los de cabeza, se le veía que no terminaba de ser él mismo. En las clasificaciones necesitaba seguir la rueda de otros pilotos para intentar meterse lo más arriba posible porque no tenía ritmo para rodar solo.

Ante estos hechos, Márquez decidió consultar a los doctores y tras valorar diferentes opiniones finalmente apostó por una nueva operación, esta vez de la mano del doctor Joaquín Sánchez Sotelo, una eminencia en este tipo de cirugías. Todo fue como la seda y el piloto ya se encuentra en su domicilio descansando y recuperándose.

Optimismo

Tanto el piloto como los médicos son bastante optimistas. No obstante, nadie quiere fijar una fecha de regreso, el principal objetivo es estar en plenas condiciones para pelear por el título en 2023, tal y como dijo el octocampeón del mundo en la rueda de prensa en la que anunció su decisión. La prioridad es recuperarse bien.

Es un proceso largo y Márquez deberá ser paciente. Ahora le toca estar unas semanas de reposo total antes de comenzar la rehabilitación. Durante las próximas semanas tendrá que pasar revisiones y en función de la evolución del hueso los médicos valorarán cuándo puede empezar con la rehabilitación. Si el hueso evoluciona bien tendrá luz verde para ponerse manos a la obra. Sin prisa pero sin pausa y con la esperanza de poder volver a disputar un gran premio esta temporada.