Alberto Puig, team manager de Repsol Honda, ha comparecido ante los medios en la habitual rueda de prensa de los team manager en Assen, previa al GP de Holanda de MotoGP. En la misma el jefe de la escudería del ala dorada ha hablado sobre el posible regreso de Marc Márquez y confía en que vuelva «después del verano, a finales de año».

Al ser preguntado por el ilerdense, Puig reconfirmó que espera que su piloto estrella regresa antes de que acabe la temporada, como ya contó este periódico en su día: «Sí, si es posible, sería bueno que pudiera probar la moto para, digamos, después del verano, a finales de año. Eso sería lo mejor, sobre todo para nuestros ingenieros, para que entiendan en qué dirección. Pero, la prioridad es la recuperación total de su brazo, así que esto es algo que es, sin duda, y así es como vamos a proceder».

Márquez sigue recuperándose tras operarse por cuarta vez, y espera que última, de su lesión en el húmero derecho. Honda confía en que el octocampeón del mundo regrese antes de que acabe la temporada con vistas a preparar la moto de 2023. A expensas de confirmar quién será el compañero de Marc la próxima temporada, que todo apunta a que será Joan Mir, desde Japón necesitan saber en qué dirección deben ir para intentar volver a confeccionar una moto campeona.

«El balance de esta primera mitad de la temporada es claro, no es una buena temporada para nosotros y no hay nada que profundizar en la situación. Está claro que no somos competitivos y tenemos que mejorar, y eso es lo que estamos intentando hacer. Se pueden dar muchas explicaciones, pero lo cierto es que debemos mejorar y debemos cambiar nuestros procedimientos, y esto es lo que estamos intentando hacer. En la historia de Honda, hemos tenido más momentos buenos que malos, en cuanto a resultados, pero ahora estamos en uno malo. Así que tenemos que arreglarlo», reconocía Alberto Puig.

El año que viene Honda hará una limpieza de pilotos en sus filas. Marc Márquez es el único que tiene asegurada su presencia en la moto de Repsol. Pol Espargaró regresará a KTM, aunque esta vez será para competir con Tech3, y dejará su plaza a Joan Mir. Por su parte, Álex Márquez abandonará el LCR para ir a Gresini dejando su sitio a Álex Rins, mientras que la otra montura está entre Taka Nakagami y Ai Ogura, segundo en el Mundial de Moto2.