Mareos, bajadas de tensión y pastillas: Djokovic sobrevive al infierno de Shanghái y firma otro récord

Hace meses que Djokovic ha pasado de competir a sobrevivir sobre una pista de tenis. Y peso a eso, sigue ganando a todo el que no se apellide Sinner o Alcaraz. Este martes acabó fundido. Mareado, tirado sobre el suelo, tuvo que recibir asistencias médica en más de una ocasión, vomitó, le tomaron la tensión para ver si podía continuar y se tomó un par de pastillas para sobrellevar la situación.

Pese a todo, la secuencia volvió a acabar con él festejando y su rival rendido. Esta vez le tocó a Munar sumergirse en una espiral de sentimientos. Tan cerca de ganar al tenista más laureado de la historia, pero a la vez tan lejos. Djokovic es irreductible. Por eso, sin Sinner y Alcaraz, es el favorito a coronarse en China. Ha hecho de la supervivencia un arte. Aguanta pese a la edad y a las condiciones.

Esa capacidad de subsistencia es vital en Shanghái, el «infierno mundial del tenis», según los tenistas. Cada partido, desde que empezara el torneo hace más de una semana, se ha convertido en una lucha constante para no caer ante las condiciones climatológicas. Más de 30 grados y hasta n 80% de humedad. Djokovic perdió un set eterno ante Munar (74 minutos) y acabó tumbado sobre la pista.

El árbitro acudió a interesarse por él, le ayudó a llegar a su silla y allí le tomaron la tensión para ver si podía continuar. También se reprodujeron los mareos y vómitos, como le ocurrió para alcanzar los octavos hace un día. El serbio dejó una imagen impactante al vomitar varias veces en pleno partido. Primero entre puntos, acudiendo al fondo de la pista, y después en su banquillo.

«Esto es igual para todos, pero es brutal cuando tienes un 80% de humedad día tras día, sobre todo los que juegan por la mañana, donde el sol hace que todo sea peor. Para mí, biológicamente, es más desafiante lidiar con este tipo de cosas.», expresó Novak. La ATP está evaluando medidas adicionales que incluyen más pausas e incluso la cancelación del partido. De momento, Djokovic sigue. Es un superviviente nato.