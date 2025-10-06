Shanghái causa estragos: ahora Djokovic vomita en pleno partido por las condiciones

Primero fue Sinner y ahora Djokovic. El italiano le pasó el testigo a balcánico en Shanghái, donde los tenistas están sufriendo los estragos de las condiciones climatológicas. La humedad, el calor, el cansancio de toda la temporada… todo suma. Jannik se tuvo que retirar cojeando y utilizando la raqueta como bastón después de haber sido atendido por el médico.

Y Djokovic tuvo que sobreponerse a todo para superar a Hanfmann y alcanzar los octavos de final en un torneo que, ante la retirada de Sinner y la baja de Alcaraz, oposita a descansar en su vitrina. El serbio dejó una imagen impactante al vomitar varias veces en pleno partido. Primero entre puntos, acudiendo al fondo de la pista, y después en su banquillo.

«Esto es igual para todos, pero es brutal cuando tienes un 80% de humedad día tras día, sobre todo los que juegan por la mañana, donde el sol hace que todo sea peor», expresó Djokovic tras rehacerse y lograr pasar a la siguiente ronda en la que se medirá ante el español Jaume Munar. Las 112 presencias en octavos de los Masters 1000. igualan el récord de Rafael Nadal.

«Para mí, biológicamente, es más desafiante lidiar con este tipo de cosas. Hoy tuve que lidiar con esta tormenta, además de que Yannick jugó un partido increíble desde el primer momento. No puedo pedir más, habiendo jugado casi tres horas frente a este público que gritaba mi nombre a mis 38 años en la tercera ronda de un Masters 1.000. Esto es como un sueño para mí», añadió Djokovic.

Sinner sucumbió antes que Djokovic

Cuando se volvió a reabrir el cajón del calendario tenístico, con la reclamación de Djokovic a los tenistas para que tomaran más medidas además de verbalizar las quejas, cuando se cobró la lesión del número dos del mundo. Sinner sufría ante Griekspoor en el tercer set cuando no pudo aguantar los calambres y se vio obligado a retirarse cojeando del Masters 1.000 de Shanghái tras haber sido masajeado por el médico.

El cuerpo de Sinner dijo basta en plena medianoche china, a 30 grados y con 90% de humedad. «No es la forma en la que quieres ganar, las condiciones están siendo brutales toda la semana. Y eso que hemos tenido la suerte de jugar por la noche, sin sol… Lo siento por él, le deseo una pronta recuperación», aseguró Griekspoor tras acabar el partido. La retirada de Sinner tiene consecuencias en el ranking de la ATP.