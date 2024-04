Marc Márquez va a lo bajini en Austin

Marc Márquez se quita presión ante su favoritismo para ganar en Austin. El siete veces ganador del Gran Premio de Las Américas continúa con perfil bajo hasta en uno de los circuitos que mejor se le ha dado, y que más le gusta por ser un trazado más a izquierdas que a derechas. Su objetivo es conseguir el primer podio con Ducati en la carrera larga, algo que teniendo en cuenta cómo viene y su historial en este trazado es altamente probable que suceda.

«Soy consciente de que es uno de los circuitos en los que históricamente, y por el tema de trazado, se me adapta mejor. Veremos si podemos conseguir el primer podio en la carrera larga, no en la sprint. Sería un objetivo que firmaría ahora mismo», señaló el piloto de Cervera en la previa del Gran Premio de Las Américas de MotoGP. El ocho veces campeón del mundo cree que primero debe llegar el podio antes que una victoria.

Pese a que todavía no ha logrado un podio en una carrera larga con Ducati, el palmarés pesa mucho y las casas de apuestas ven a Marc Márquez como principal favorito a la victoria. El triunfo del piloto de Gresini Racing se paga a 2,10 euros por euro apostado, mientras que el de Pecco Bagania cotiza a 4,20 euros y el de Jorge Martín a 4,60 euros. Es decir, que ganen el de Ducati Lenovo y el del Pramac se paga el doble que la victoria del 93.

No es para menos, ya que el de Cervera en este circuito se siente como si estuviera en el patio del colegio con siete victorias de nueve veces que ha corrido en el trazado texano. Márquez es el auténtico sheriff de COTA, donde ha ganado incluso con una Honda bastante floja en 2021, y este año llega con una de las mejores motos de la parrilla, por lo que aunque él se quite presión y vaya con perfil bajo, sigue siendo el gran favorito a la victoria.

Futuro

En cuanto a su futuro, Marc Márquez explicó que todavía no se ha sentado a hablar con ningún equipo. Cabe recordar que el seis veces campeón de MotoGP firmó por sólo un año con Gresini, con la intención de recuperar la sonrisa y divertirse en la pista, y en función de su rendimiento decidiría si continúa o no en MotoGP. Hasta el momento su rendimiento en pista está siendo excelente, yendo de menos a más con la Desmosedici y llegando con opciones de victoria en su circuito.

«No he hablado con nadie. Estoy centrado en hacerlo bien en pista, que es donde más fuerza puedes coger. El primer objetivo, que era el de divertirme, ya lo he conseguido en Qatar, lo he conseguido en Portimao, vamos a intentar conseguirlo aquí. Ya si lo consigues en tres carreras, pinta diferente. Más temprano que tarde se empezará a hablar con los equipos», dijo el ilerdense en DAZN.

Choque con Bagnaia

Por último, Marc reflexionó sobre el choque con Pecco en Portimao y lamentó los puntos perdidos: «Sí, es lo que más me fastidió a mí… y a Pecco. Más que el choque son los puntos perdidos. Soy muy consciente de que hay muchos puntos, pero hay que ser regular y, sobre todo, porque me estaba tomando las cosas con mucha calma. Pero pasó, se quedó allí, los dos aprendimos del lance de carrera y aquí una partida de nuevo».

Márquez no estaba siendo tan agresivo como de costumbre en estas primeras carreras, se lo tomaba con calma como parte del proceso de adaptación a la nueva moto. Pese a ello, un toque con Bagnaia en las últimas vueltas en Portugal le mandó al suelo y acabó con su carrera, provocando que ambos sumaran cero puntos. Este fin de semana se vivirá un nuevo capítulo del Pecco vs Marc, una batalla que desde Ducati se mirará con lupa pero que confían que no acabe con dos de sus pilotos con cero puntos y Martín disparándose en el liderato.