Ducati apaga el fuego entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia: «Es algo resuelto y cerrado»

La polémica entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia sigue dando que hablar a escasos días de arrancar el Gran Premio de Las Américas, y desde Ducati intentan zanjarla quitándole hierro al asunto. La caída de ambos pilotos en Portimao generó el primer incendio dentro de la casa de Borgo Panigale entre dos candidatos al título. Davide Tardozzi, team manager del Ducati Lenovo, calificó la acción como «un incidente de carrera».

«Está claro que en determinadas situaciones sería mejor estar más tranquilo, pero los dos pilotos se han explicado así que creo que es algo resuelto y cerrado con un apretón de manos», aseguró Tardozzi en un intento de zanjar la polémica de cara a la prueba de este fin de semana en Austin donde confían en que el fuego ya esté apagado y no se repita la historia de Portugal.

Desde Ducati intentan no darle más bola a un asunto que ha centrado todas las miradas de MotoGP estas últimas dos semanas. Los dos pilotos dieron su versión ante el Panel de Comisarios que tras escuchar sus declaraciones decidieron que el cero ya era suficiente castigo y no sancionaron a ninguno de los dos. Si bien es cierto las versiones de Márquez y Bagnaia difieren bastante la una de la otra, ya que ninguno de los dos se consideró responsable de lo sucedido sino que en su opinión la culpa era del otro.

«Cuando tienes a un seis veces campeón de MotoGP y a un bicampeón luchando está claro que ninguno de los dos quiere rendirse. Es bonito para los espectadores, pero también tiene un final», comentó Tardozzi en declaraciones a MotoSprint donde también se hizo eco del mal fin de semana que vivió el bicampeón del mundo de MotoGP: «No hay duda de que Pecco no tuvo su mejor fin de semana en Portimao, donde el año pasado ganó tanto el sábado como el domingo. En casos así dejas pasar un tiempo, unos días, y luego vuelves a hablar».

Ducati se lava las manos

En Ducati no quieren escuchar hablar más de este asunto. El CEO de la marca, Claudio Domenicali, ya explicó en su día que se sentían «un poco mal» por lo ocurrido pero que el análisis dependía desde dónde lo veas. «Está claro que, cuando pasan cosas como las de Pecco y Marc, todos nos sentimos un poco mal, pero así es como se hacen las carreras. Son dos grandes campeones y no quería abandonar ninguno de los dos. He seguido el análisis que se ha hecho en televisión, y según desde dónde lo veas tiendes a estar de acuerdo con uno u otro», afirmó.

Este fin de semana, los dos pilotos de Ducati, Pecco Bagnaia y Marc Márquez tendrán una nueva batalla en la pista en uno de los trazados favoritos del leridano. El Circuito de las Américas cuenta con más curvas a izquierdas que a derechas (11 a 9) como le gusta al 93. Se podría decir que en este trazado el español se siente como si estuviera corriendo por el jardín de su casa, ya que aquí ha ganado siete veces, la última con Honda en 2021. Esto convierte al de Gresini Racing en uno de los favoritos a la victoria el próximo domingo.