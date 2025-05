Madrid organizará el Eurobasket 2029 y el partido inaugural será en el Bernabéu

Ya es un hecho. Madrid, motor mundial del deporte, organizará el Eurobasket de 2029. La FIBA ha anunciado este jueves tras reunirse en Riga junto a las ocho candidaturas que España será la encargada de albergar la fase final del próximo Europeo de baloncesto masculino dentro de cinco años y será la cuarta vez en la historia que nuestro país acoja este torneo (1973, 1997 y 2007). Además, la capital española también albergará un grupo de la fase inicial, en la que el estadio Santiago Bernabéu será sede del partido inaugural.

El Movistar Arena, con capacidad para más de 12.500 espectadores, será la sede de la fase final del Eurobasket 2029, mientras que el Bernabéu aparece como escaparate principal de la cita y lugar en el que se batirá el récord mundial de asistencia a un partido de baloncesto FIBA. El estadio de fútbol del Real Madrid, convertido en multiusos tras su remodelación, acogerá a 80.000 espectadores en un escenario sin parangón en la historia del deporte de la canasta.

Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Sergio Scariolo, seleccionador de España, y Sergio Rodríguez, leyenda del Real Madrid y de la selección, se desplazaron a la capital de Letonia, donde este verano se jugarán partidos de fase de grupos y la fase final desde octavos del Eurobasket de 2025, para defender la candidatura de Madrid.

It’s official. The FIBA EuroBasket 2029 Final Phase is coming to Spain! 🇪🇸 pic.twitter.com/7zHPJCmrAz

