El Maccabi se vistió de luto en Valencia y hubo un emotivo minuto de silencio por las víctimas de la guerra

El duelo de la Euroliga que enfrentaba este miércoles a Valencia Basket contra el Maccabi estuvo marcado por el conflicto entre Israel y Palestina. Esta fue la primera ocasión después del atentado terrorista de Hamás que el equipo de Tel Aviv salió de sus fronteras para jugar un partido de la competición y se creo un dispositivo sin precedentes en un partido declarado de alto riesgo.

El Maccabi Tel Aviv lució camisetas negras en el encuentro disputado en la Fonteta ante el Valencia Basket como signo de luto por los muertos en los atentados terroristas de Hamas en Israel hace unos días. Además, ambos equipos guardaron antes del inicio del choque un minuto de silencio por todas las víctimas del conflicto que se ha desencadenado con Palestina tras los bombardeos posteriores del país hebreo.

El equipo israelí, que luce de amarillo en sus partidos como local y de azul cuando ha de cambiar de color fuera de casa, pidió permiso a la Euroliga para cambiar sus camisetas habituales y jugar con otras negras y se le concedió.

Además, lucieron el lema Bring them back (‘Traedlos de vuelta’), bien en esas camisetas de juego o en las de calentamiento para pedir la liberación de los secuestrados por Hamas en los atentados del pasado 7 de octubre.

