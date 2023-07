El llamativo amuleto de Carlos Alcaraz que puede llevarle a conquistar Wimbledon

Es, un torneo más, la gran sensación de la competición. Pese a ser ya el número uno y haberse graduado en algunas de las mayores plazas del calendario ATP, Carlos Alcaraz sigue sorprendiendo y en Wimbledon 2023 ya ha avanzado hasta las semifinales del cuadro final masculino, en el que promete mucha batalla y, por qué no, cumplir un sueño con apenas 20 años que sería ganar el título en el All England Club. Para lograrlo, Alcaraz ha tirado de un amuleto que casi por casualidad comenzó a usar y que, por superstición no piensa quitarse mientras siga ganando en Wimbledon.

Alcaraz ha llegado a las semifinales de Wimbledon con un denominador común en la pista, que ha sido su dominio de la situación y la determinación para ir venciendo, partido tras partido, sin la necesidad de mostrar de forma continua la espectacularidad que suele acompañar a su tenis. El Carlos más sólido ha aparecido en Londres, pero fuera de la pista, el murciano siempre saca su cara más risueña y en esta ocasión todo tiene que ver con una inesperada casualidad que ha convertido una prenda en inseparable para él después de los partidos.

Hablamos de un gorro de verano, una prenda clásica que ha adquirido mayor importancia en la moda en los últimos años, y que por supuesto es blanca, para ir acorde a los atuendos de Wimbledon y está suministrada por la marca deportiva que patrocina a Carlos Alcaraz. Comenzó poniéndoselo el primer día y a partir de entonces, visto que las victorias se han ido sucediendo, el gorro ya es un fijo dentro de la rutina de Alcaraz en Londres.

«Efectivamente, ya lo dije antes de empezar el torneo, que si iba ganando me lo iba a poner, así que se ha quedado como el gorro de la suerte», comentaba Carlos Alcaraz en la última entrevista post-partido que concedió a Movistar +, plataforma de pago que cuenta con los derechos de emisión de Wimbledon 2023 en España. Los reporteros ya se habían percatado de la presencia en días anteriores del gorro y no dudaron en cuestionar si se había convertido un fijo en el atuendo de Carlos por motivos de superstición. La respuesta fue positiva.

El camino de la suerte de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz ha vencido ya en cinco partidos en lo que va de Wimbledon 2023, superando con creces su mejor resultado en la capital de Inglaterra, donde hace dos semanas ya levantó su primer título en hierba, en Queen’s. Alcaraz debutó ante un mermado Jeremy Chardy, al que apabulló en tres sets, y en segunda ronda también por la vía rápida aunque con mayores dificultades, derrotaría al también francés Alexandre Muller.

Ya en tercera ronda llegaría su primer gran escollo, el chileno Nico Jarry, al que superaría en cuatro sets, en un partido similar al vivido con Matteo Berrettini, finalista en Wimbledon 2021, en octavos de final. Por último, hasta el momento, en cuartos de final Alcaraz ganaría a Holger Rune, en el duelo de líderes de la generación del 2003, en un encuentro cerrado y en el que Carlitos fue determinante en los detalles para ganar en tres sets.