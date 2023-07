Lineker compara a Alcaraz con Cristiano y Messi

Carlos Alcaraz ganó este miércoles son solvencia a Holger Rune y su gran partido despertó nuevamente la admiración de diferentes figuras del deporte. Una de ellas fue la del ex futbolista Gary Lineker, quien comparó al español con Cristiano Ronaldo, por su potencia y ritmo, y con Leo Messi, por su destreza en el toque y las sensaciones que levanta.

«Menudo talento es Carlos Alcaraz», comentó el inglés, que, por cierto, estuvo el otro día en las pistas del All England Club. «Se mueve como un futbolista, con la potencia y el ritmo de Ronaldo mezclado con la destreza en el toque y las sensaciones de Leo Messi, pero con una raqueta», añadió Lineker.

Este comentario de Lineker en redes sociales despertó un sinfín de respuestas, retuits y favoritos de una persona que se ha convertido en uno de los analistas y comentaristas más importantes de Reino Unido. Pero el ex futbolista no ha sido el único que se ha deshecho en elogios a Carlos Alcaraz durante esta semana. Roger Federer afirmó que cree «que logrará cosas increíbles y grandiosas en el futuro, lo que significa ganar múltiples Grand Slams». Por otro lado, su rival en semifinales, Medvedev, también le elogió tras su victoria ante Eubanks: «Puede ganar quizás cinco Wimbledon».

What a talent, @carlosalcaraz is. He looks and moves like a footballer, with the power and pace of a Ronaldo, mixed with the deftness of touch and feel of a Messi, but with a racket.

