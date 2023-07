Carlos Alcaraz explica su grito al ganar el primer set: «En la pista no hay amigos»

Carlos Alcaraz ya es semifinalista de Wimbledon. El murciano compareció a pie de pista tras su victoria ante Holger Rune en cuartos de final y no podía contener la sonrisa tras su partidazo ante el danés. El número uno del ranking ATP se enfrentará a Daniil Medvedev en búsqueda de su primera semifinal del Grand Slam de hierba.

Primera semifinal en Wimbledon

«Honestamente, es increíble para mí. Es un sueño jugar una semifinal aquí, he jugado a un gran nivel en esta superficie, para mí es una locura».

Rune

«Fue duro, al principio estaba muy nervioso, unos cuartos de final de Wimbledon. Para jugar contra Rune hay que dar un gran nivel, pero ha sido muy duro jugar contra él, he estado concentrado en lo mío. Duro porque sabía que Rune me iba a exigir al máximo».

Grito de guerra

«Diría que fue muy duro pero en el segundo set desde el primer saque he jugado mi juego, esa es la clave de todo. Ganar el primer set me ha ayudado un montón. Ha sido echar todo para fuera, muy liberador. En la pista no hay amigos, estás concentrado en ti mismo».

Medvedev

«Nos hemos enfrentado dos veces, una aquí en Wimbledon. Es un top 1, su juego es muy bueno, pero ahora voy a disfrutar este momento, no puedes jugar una semifinal todos los días, voy a disfrutar este momento y ahora la final está más cerca».