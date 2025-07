El Liverpool retira el número de Diogo Jota: «Lo hacemos eterno»

El Liverpool ha hecho caso a su afición y ha decidido hacer eterno a Diogo Jota. Después de su muerte en un accidente de tráfico, desde Anfield se hizo una petición multitudinaria para que su número se retirase como homenaje a su figura. Una iniciativa que han escuchado y aceptado para que el portugués esté para siempre en la historia del club.

Durante sus cinco temporadas vistiendo su camiseta lució el número 20, y ya nadie volverá a lucir dicho dorsal: “Como club, todos éramos muy conscientes del sentimiento de nuestros aficionados, y sentíamos exactamente lo mismo. Para nosotros era de vital importancia involucrar a la esposa de Diogo, Rute, y a su familia en la decisión y asegurarnos de que fueran los primeros en conocer nuestra intención», confesó Michael Edwards, director ejecutivo de FSG.

Será la primera vez en la historia del Liverpool, pero para el club se trata de algo que transciende más allá del fútbol: «Es un homenaje único a una persona excepcionalmente maravillosa. Al retirar este número del equipo, lo hacemos eterno y, por lo tanto, nunca lo olvidaremos. Él será para siempre nuestro número 20”, añadió.

Desde el primer momento, en Liverpool han ayudado a la familia de Jota. Desde darle el dinero que le quedaba por contrato al futbolista, pagar la educación de sus tres hijos y levantar un monumento conmemorativo en los aledaños del estadio, se espera más tributos a su figura.

Concretamente se espera que este domingo, en el primer amistosos de pretemporada frente al Breston, se interpretará el himno de la LFC You’ll Never Walk Alone, además de guardar un minuto de silencio y proyectar un homenaje digital en las pantallas del estadio. Ambos equipos llevarán brazaletes negros y espera un momento muy emotivo en lo que será una nueva dedicatoria que emocionará al mundo del fútbol.

Liverpool FC will retire the number 20 jersey across all levels of the club in honour and memory of Diogo Jota.

