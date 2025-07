Dos testigos del accidente de Diogo Jota contradicen a la Guardia Civil: «No hubo exceso de velocidad»

Dos testigos del accidente mortal de Diogo Jota y su hermano André Silva contradijeron el primer informe de la Guardia Civil que hablaba de exceso de velocidad como la causa del siniestro que acabó con las vidas de los futbolistas portugueses de 28 y 25 años. Un camionero que presenció lo ocurrido en el lugar de los hechos e incluso grabó el coche en llamas afirmó que fue adelantado por dicho vehículo cinco minutos antes de la salida de la carretera y que circulaba a velocidad moderada.

José Aleixo Duarte, camionero portugués que se hallaba en la madrugada del pasado jueves en la carretera de Zamora reveló que intentó extinguir las llamas, pero ya era demasiado tarde. Además, señaló el mal estado de la A-52. Otro conductor, también camionero, José Azevedo, afirmó ser el autor del vídeo que mostró las primeras imágenes del Lamborghini de Diogo Jota ardiendo.

«Lo filmé, me detuve, intenté ayudar, pero desafortunadamente no pude hacer nada. Tengo la conciencia tranquila. Sé lo que pasé esa noche porque no sabía quién estaba dentro. Mi más sentido pésame a la familia», lamentó. Este segundo camionero también negó la versión de la Guardia Civil y aportó una nueva: «La familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Pude ver la marca y el color del coche cuando me pasaron».

«Iban supertranquilos. Conduzco por esa carretera todos los días, de lunes a sábado, sé qué carretera es y he visto verdaderas barbaridades de otros coches, pero ellos iban supertranquilos. Es oscura y, a pesar de ello, pude ver la marca y el color del vehículo a la perfección. Más tarde, por desgracia, terminó en la colisión», aseguró Azevedo.

El informe de la Guardia Civil sobre la muerte de Diogo jota

En cambio, la Guardia Civil desveló el pasado martes más detalles sobre el fatídico accidente, entre ellos ese posible exceso de velocidad como una de las causas del mismo. El vehículo, que según este informe conducía el futbolista del Liverpool, se salió de la vía a la altura del kilómetro 65 de la autovía A-52 Cernadilla.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora se encarga de elaborar el informe pericial sobre el accidente, que aún no ha concluido, pero que, junto al posible reventón de una rueda, apunta también a un posible exceso de velocidad, según informaron a la agencia EFE fuentes de la investigación.

Tráfico está estudiando las marcas dejadas por la banda de rodadura de uno de los neumáticos para avanzar en su informe. Además, las pruebas realizadas hasta el momento apuntan a que de los dos hermanos que viajaban en el vehículo siniestrado el que conducía era el internacional con la selección de Portugal, Diogo Jota.