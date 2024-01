Lío en el Barcelona con la inscripción de Vitor Roque

Problemas una vez más con las inscripciones en el Barcelona. La llegada de Vitor Roque es un todo o nada por parte del club culé, una apuesta clara de futuro de la que esperan que sea el 9 referente blaugrana en la próxima década. El bajón goleador de Robert Lewandowski sumado al mal juego y resultados de todo el equipo de Xavi Hernández obligó a acelerar la llegada del brasileño pero ahora se presenta un nuevo problema: su inscripción no parece tan sencilla como pensaban.

En el Barcelona tenían por seguro que la lesión de Gavi, de larga duración y con el que no cuentan ya hasta el próximo curso, y consiguiente baja sería suficiente para ocupar la llegada de Vitor Roque y sus emolumentos, aunque parece ser que no contaron del todo bien con la amortización que supone su fichaje. Cabe recordar que el joven costó al Barça 30 millones de euros fijos y otros posibles 31 en variables que están aguando las opciones de que el futbolista esté desde primera hora a las órdenes de Xavi Hernández pese a que éste ya está entrenando con normalidad junto a sus compañeros.

Las prisas por hacer llegar cuanto antes a Vitor Roque, que llegó a finales del pasado año, han ocasionado este contratiempo inesperado a la hora de plantearse su inscripción ante La Liga. La patronal no ve tal y como lo veían los culés estar en tiempo y forma con los parámetros que exigen para este tipo de inscripciones y ahora mismo mantienen conversaciones para intentar desbloquear este nuevo contratiempo económico de la cúpula de Joan Laporta.

Con la ficha que deja liberada Gavi, tal y como apuntan en Jijantes, el Barcelona no libera el suficiente masa salarial para inscribir correctamente al delantero brasileño, que no sólo contempla el contrato firmado sino también la amortización de un traspaso que se puede ir por encima de los 60 millones de euros, pese a que fijos sólo han depositado 30.

Así, según el citado medio, el Barça creía que con esto sería suficiente y desde La Liga ya les han comunicado que no es así, que no llega para compensar la amortización del traspaso. Es por esto por lo que en estos momentos se mantienen conversaciones para ver si a lo largo de estos días consiguen inscribir al futbolista con alguna maniobra financiera que permita que todo cuadre y Vitor Roque esté a todos los efectos disponible para Xavi para el partido ante Las Palmas si es que el técnico toma la decisión de hacerle debutar ya.

La presentación, en stand by

De hecho todavía no se ha anunciado la fecha ni el lugar de la presentación de Vitor Roque precisamente porque no está clara aún cuando podrá debutar el futbolista si es que no se solventa este nuevo escollo económico que impide contar con el jugador en La Liga. Según diversos medios catalanes, previsiblemente será el día 5, tras el partido ante Las Palmas, un encuentro que no está del todo claro que pueda disputar el brasileño.

El Barça se enfrentan este jueves 4 de enero a Las Palmas en las islas, por lo que en caso de que consigan inscribirle a tiempo y pueda viajar con la expedición culé, Vitor Roque podría debutar antes de que se realice su presentación oficial como blaugrana.