El Barça empieza el año con deberes

Nuevo año, mismos problemas. El Barça comienza el año en el mismo punto que dejó el 2023, que pese a volver a las senda de los títulos tras la pasada temporada, lo acaba en una vorágine que recuerda que aún tienen mucho trabajo por delante para recuperar esa grandeza que persiguen de nuevo. Si por si poco el difícil y complejo plano económico de la entidad, con muchos frentes abiertos y pocas certezas de futuro, en rumbo deportivo en las últimas ha encendido todas las alarmas en las altas esferas culés. El Barça tiene muchos deberes en 2024.

Lo primero de todo, lo que prima en un club de fútbol, el plano deportivo. El Barça de Xavi Hernández vive las horas más bajas desde que el egarense tomó el control del equipo tras la destitución de Ronald Koeman y tiene muchos deberes. La credibilidad del entrenador está bajo mínimos tras varias semanas en las que el juego y los resultados están lejos de lo esperado y que, por momentos, se ha visto incluso apatía y falta de compromiso entre sus jugadores como se vivió en unos primeros 45 minutos bochornoso ante el Almería, colista del campeonato liguero.

Si la situación de por sí sola no fuera ya problemática, en el Barça también se ha abierto el melón Robert Lewandowski. El polaco está viviendo su peor racha goleadora de los últimos años, su efectividad ha caído en picado con respecto al curso pasado y el equipo está acusando su falta de puntería. Ya el delantero se quejó públicamente en el arranque de la temporada de que le llegaban pocos balones pero la situación ha virado hasta tal punto que fue uno de los jugadores abroncados en el descanso ante el Almería: Xavi le recriminó que comenzara a correr.

De hecho, la llegada Vitor Roque está estrictamente ligada al bajón deportivo de Lewandowski. Si el polaco hubiera mantenido los números goleadores del pasado curso, la necesidad de incorporar a una alternativa en el frente de ataque no hubiera surgido y el brasileño hubiera cumplido el plan inicial, que no contemplaba acelerar su aterrizaje en Barcelona. Es la falta del gol del 9 y la necesidad de alternativas a su pobre rendimiento, el quid de la cuestión.

Pero los problemas deportivos sólo han sido una gota más sobre el mar de lágrimas culé. La situación económica del Barça se mantiene este nuevo año y el club tiene deberes y sigue buscando las fórmulas para ir salvando la situación día a día. Además de la llegada de Vitor Roque, desde la secretaría técnica de Deco se intenta cerrar el fichaje de un centrocampista que tape el vacío que ha dejado Gavi en el equipo pero teniendo en cuenta las fuertes limitaciones que tienen en estos momentos. El bueno, bonito y barato en su máximo esplendor, de ahí que los nombres que están sonando sean los de Aleix García o Mason Greenwood…

Si este no fuera suficiente problema en el Barça, también hay lío a la vista con los 40 millones que debía ingresar la entidad por parte de Libero, en lo ya calificado como la ‘palanca fake’ culé. El club ha demandado finalmente a Libero Football Finance AG por no abonar esos 40 millones de euros de la adquisición del 10% de Barça Vision y que todo apunta a que fue una maniobra más de los blaugrana para poder inscribir a todos los futbolistas que incorporó este verano: Gündogan, Joao Félix, Joao Cancelo, Íñigo Martínez, Oriol Romeu…

El Barça está inmerso en un mar de dudas constantes del que no parece poder salir pese a los intentos por dar estabilidad de la directiva de Joan Laporta. El año nuevo arranca con muchos problemas para los culés de no fácil solución y que plantean, una vez más, un complejo y poco halagüeño 2024 no sólo para los culés, sino para los Xavi, Lewandowski…