Los deseos de Xavi para 2024

El 2023 pone fin y da comienzo el 2024, un año en el que Xavi Hernández confía, espera y desea que sea mejor que este que dejamos. Hace poco más de 365 días, el conjunto azulgrana comenzaba el año por todo lo alto ganando la Supercopa de España ante el Real Madrid en Arabia Saudí haciendo presagiar que el Barcelona tendría una buena temporada. A este le siguió la Liga cuatro meses después, pero más allá de la realidad, el 2023 finaliza en su momento más delicado como técnico azulgrana. Por ello, Xavi ha pedido varios deseos para cambiar su situación y la del equipo a partir de este 1 de enero.

Lo primero y más importante que desea cambiar Xavi Hernández son los resultados. Por poner un ejemplo, el Barcelona disputó en diciembre un total de seis encuentros (siendo uno de ellos amistosos en Dallas) con tres derrotas y tan sólo dos victorias. Un balance muy malo para terminar el año de la peor manera y con las críticas de la prensa y de los aficionados culés más avivadas que nunca. Esto provocó que el equipo se haya alejado del Real Madrid y Girona a siete puntos.

Por otro lado, Xavi espera que el equipo haya aprendido la lección de los pinchazos del mes de diciembre y recupere la solidez defensiva, la que fue la gran seña de identidad la pasada temporada. El equipo, en Liga, recibió 20 goles en toda la temporada pasada. Este año, sin todavía haber terminado la primera vuelta ya ha recibido 21 goles. El Barcelona ha mostrado una gran fragilidad defensiva y es por ello que los clubes tienen una gran facilidad por hacerle goles.

Recuperar la efectividad en ataque es otra de las asignaturas pendientes del Barcelona. Xavi Hernández se ha encargado en repetir por activa y por pasiva que el equipo tiene grandes problemas de efectividad. El equipo tiene los mismos goles a favor que el Athletic Club, pero menos que el Real Madrid, Girona y Atlético de Madrid. Además, Lewandowski no está consiguiendo ser el de los últimos años demostrando su versión más gris. Cabe destacar que tiene 35 años. Vitor Roque llegará con el objetivo de solucionar estos problemas.

Mejorar el juego

Xavi Hernández fue el faro de Pep Guardiola en el Barça del ‘PepTeam’ en 2009. El equipo se hizo famoso por el famoso tiki-taka, un modelo de juego que tan representado se sintió, y se sigue sintiendo, el propio Xavi. Desde su llegada al Barça en noviembre de 2021 ha declarado en multitud de ocasiones que su objetivo es jugar bien, más allá de los resultados. Esta temporada ha acusado también la falta de autocrítica cuando el equipo ha perdido o empatado. En muchos de ellos ha sido porque el equipo ha jugado mal, pero no para el técnico español, que según él han solido ser siempre superiores que su rival. Esto ha provocado varios desencuentros con la prensa.

Enemistad de Xavi con la prensa

Además, se ha visto la versión del Xavi menos agradable en redes sociales. Los medios de comunicación le han apretado (por los malos resultados del equipo) y al técnico español se la ha visto algo irascible en varias ruedas de prensa en las últimas semanas. El buen rollo y las risas dejaron de estar en las comparecencias públicas del técnico conforme el equipo no lograba sacar adelante los partidos.

De hecho, fue tras el partido ante el Alavés en Montjuic cuando el propio Xavi reconoció que los jugadores estaban jugando mal por la prensa: «Sin duda las críticas de los medios afectan a los jugadores, se generan situaciones que para mí no son reales y eso afecta, especialmente a los más jóvenes».

Confianza de Laporta

Y es que Xavi también desearía tener una confianza real y plena por parte de Joan Laporta y Deco y que su puesto no esté en duda en cada pinchazo del equipo. Pese a que el presidente azulgrana le ratificara en la cena de Navidad, la figura de Rafa Márquez sobrevuela el primer equipo por si el técnico español no consigue dar una vuelta de guión a la situación.

«Si me preguntáis si temo por mi cargo tengo que responder, estoy tranquilo. Tengo la confianza del presidente, de Deco, de los jugadores, y a final de temporada veremos lo que sucede, no hay más», dijo Xavi en la rueda de prensa previa al último partido de Liga del año ante el Almería sobre si siente confianza o no de la Junta Directiva.