Xavi: «Estoy tranquilo con mi puesto, tengo la confianza de Laporta, Deco…»

Xavi Hernández habló en rueda de prensa antes del partido entre el Barcelona y el Almería del próximo miércoles en la jornada 18 de la Liga EA Sports. Antes de las vacaciones de Navidad, el entrenador catalán dejó claro que no sufre por su puesto en un tenso momento en el que aseguró que cuenta con la confianza de Joan Laporta y de Deco.

«Partido importantísimo, jugamos en casa, delante de la afición», comenzó Xavi. «Lo que buscamos es reforzar siempre la plantilla con aquellas cosas que faltan. Con la baja de Gavi necesitamos un perfil de ese tipo, pero es difícil encontrarlo en el mercado. Todos vamos a una para intentar reforzarnos de la mejor manera posible», afirmó.

«Sí, pero tampoco podemos pasarle toda la presión a Vitor Roque. Tampoco a Lamine Yamal. Nosotros como equipo marcamos diferencias. Así como en Champions nos va bien, en Liga nos falta contundencia en las áreas. Es lo que nos está faltando. Queremos reconducir la situación. Es una situación incómoda, pero que es remontable», dijo sobre la próxima llegada del brasileño.

«Jugar contra el vigente campeón de Italia después de tantos años sin ganar la Liga. Están en una situación parecida a la nuestra. Eliminatoria al 50%. Ahora está Mazzarri. Veremos cómo están los equipos cuando lleguen, pero es una eliminatoria difícil. El objetivo es pasar a cuartos de final», añadió al ser preguntado por la eliminatoria de octavos de Champions.

Xavi bendice la nueva medida con los árbitros

«Fantástico. Yo estoy muy abierto a esas conversaciones, saber qué está pasando. Los árbitros están para decir cosas. Es positivo y una gran noticia para el fútbol. Estoy contento», comentó sobre la futura grabación de las conversaciones de los árbitros durante los partidos.

«Es que Lewandowski no es una excepción. Le pasa a todos. También están fallando en defensa, yo como entrenador, aquí fallan todos. La falta de contundencia en muchos momentos en nuestra área es el diagnóstico. La falta de precisión en las áreas está marcando la temporada», explicó sobre el momento de forma del polaco.

«Sin duda, sí. Es un rival directo y van a luchar por ganar la Liga. Han fichado muy bien, sobre todo, arriba. Juegan bien, la propuesta es muy parecida a la nuestra», señaló cuando le preguntaron por el liderato del Girona y sus opciones de ser campeón.

«Con más mentalidad y en el momento que suframos saber defender bien. El año pasado defendimos muy bien y eso nos dio mucho rédito. Este nos está costando. Es lo que hay que arreglar y mejorar para ser competitivos en todos los títulos», prosiguió sobre hablando las carencias de su equipo. «Pues vamos a ver. Expectante también a ver lo que deciden. Nosotros con el club somos una piña. A ver lo que sucede. Nada más», sentenció Xavi.

Su deseo con Vitor Roque

Uno de los temas recurrentes era la incorporación de Vitor Roque. «Sí. Si todo va bien se incorporará pasadas las fiestas. Ya estamos en contacto con él para que venga bien físicamente y llegue a tope en la dinámica nuestra», desveló. «Si pones este escenario y si el avión no sale tan bien a lo mejor no viene. Mejor se queda en Brasil… has puesto el escenario más negativo. Es una esperanza para el equipo, es muy buen fichaje. Son tantas cosas positivas las que me vienen a la cabeza… Nos puede aportar muchísimo. Que se adapte lo más rápido posible y le vamos a ayudar a todo ello», añadió.

«Lo veo remontable, pero tenemos que no fallar nosotros. Lo que nos está pasando factura son los errores. Nos hemos dejado muchos puntos en el tintero. Tenemos que hacer una segunda vuelta mejor. Girona y Madrid no fallan y están arriba. A partir de mañana, partido a partido, como se dice», continuó sobre la distancia respecto al Girona.

«Me alegro mucho de que esta norma se lleve a cabo. Si humanizamos a los árbitros y ellos también se explican, será muy positivo para el fútbol». «Sí que estamos mejor en Champions que el año pasado y vamos a luchar por todo. Creo que nos podemos enchufar. Si fallamos más se nos va a complicar muchísimo. Empezando por mañana».

Cuenta con la confianza de Laporta

«Estoy con mi staff. Estoy positivo, con ilusión, creo que podemos hacer una buena temporada y en eso estoy. Si voy a ser entrenador aquí tengo que aguantar las críticas. El trabajo es la respuesta». «Calma, tranquilidad, Oriol Romeu es un tío muy fuerte. No tengo duda de que está preparado», dijo.

«Nuestros errores de concentración, en el marcaje… Situaciones que el año pasado teníamos muy controladas este año no. Tenemos que mejorar si queremos competir la Liga, si no se nos va a ir escapando», prometió.

«Sí, por qué no. Marc Casadó está preparado. Tenemos opciones y alternativas en el mediocampo, pero De Jong es una baja sensible». «De Raphinha destacaría su corazón. Lo da todo. Siempre se sacrifica, trabaja… Es de las personas que más sufre cuando no salen las cosas. Los futbolistas son los primeros que están cabreados. La gente lo pasa mal, yo el primero cuando no salen las cosas», expresó.

«Pues vamos a ver. Es muy pronto para decir eso. Son futbolistas con unas expectativas muy altas. Es muy pronto para decirlo, pero ojalá. Ojalá el fichaje de Vitor Roque sea del nivel de Messi o de Cristiano», deseó.

«Bueno… si lo preguntáis vosotros. Apoyo a todo el club, no era a nosotros solos. Lo veo normal. Si me preguntáis si temo por mi cargo tengo que responder, estoy tranquilo. Tengo la confianza del presidente, de Deco, de los jugadores, y a final de temporada veremos lo que sucede, no hay más», finalizó Xavi.