Laporta ratifica a Xavi y asegura que la Superliga podría arrancar en «uno o dos años»

Tras los últimos malos resultados del Barcelona, con el empate en Valencia, y las derrotas contra Amberes y Girona, el presidente de la entidad azulgrana, Joan Laporta, ha afirmado que la confianza del club en Xavi Hernández es total. También destacó la resistencia y la protección del técnico de Terrasa hacia sus jugadores. Además, aseguró que la Superliga podría arrancar en «uno o dos años».

«Xavi Hernández tiene toda nuestra confianza y además se la merece. Cuando das confianza a una persona, da lo mejor de sí misma. La confianza que tenemos en Xavi es total. Aparte de sus conocimientos, es un gran entrenador, pero es que además tiene la virtud de que es una persona resistente, que protege a sus jugadores, lo cual dice mucho a favor de Xavi. Además, ha tenido que superar muchas adversidades esta temporada por las lesiones y lo está superando. En los análisis que hace de los postpartidos está magnífico, se lo digo cuando escucho alguna conferencia de prensa suya», confirmó Joan Laporta sobre la continuidad de su técnico.

«Mi relación con Xavi es muy buena, es normal porque es nuestro entrenador. Además, tenemos una historia juntos, que hace que nuestra relación sea muy buena», afirmó el presidente del FC Barcelona.

«Es muy importante la distribución de roles y que cada uno asuma el suyo. Los jugadores tienen que competir para ganar; el entrenador a entrenar para hacer un equipo competitivo. El presidente, a mandar… Si no lo hacemos así, nos equivocaríamos, porque en el pasado ya ha ocurrido, que se han cambiado roles y han acabado mandando los jugadores y hemos llegado donde hemos llegado. Los que hemos tomado las riendas del club hemos sufrido las consecuencias, un legado desastroso y esto es lo que no puede ser. Cada uno tiene que saber cuál es su papel. No soy un presidente muy invasivo. A mí me gusta el fútbol, que me cuenten las cosas, y así lo hace», señaló Joan Laporta en una entrevista con EFE.

Joan Laporta también explicó el lío con la convocatoria en Amberes: «Pretendíamos consensuar con el entrenador y Deco y buscar hacer Team Building. El trayecto era largo y los fisios nos recomendaron quedarnos allí. Los jugadores me dijeron que preferían volver después del partido, pero finalmente preferimos quedarnos allí, ya que según los médicos el descanso era lo más adecuado».

«Siempre tiene consecuencias perder. Si no ganamos títulos esta temporada, habrá que tomar decisiones, las que más necesite el club, en función de lo que se haya hecho. Lo que pasa es que estamos vivos en todas las competiciones. Aspiramos a ganar todas las competiciones, todas en las que estamos participando. Ahora tenemos la Supercopa y empezaremos la Copa del Rey contra el Barbastro», afirmó el presidente de la entidad azulgrana.

Laporta respalda a Xavi

«Xavi lo está haciendo muy bien, además es una persona con una capacidad de resistencia enorme. El equipo ha ido a más, en general. El año pasado ganamos la Liga y la Supercopa y este año aspiramos a ganar más títulos, creo que podemos repetir lo del año pasado y conseguir algo más, si nos respetan las lesiones y todo va progresando como esperamos», volvió a señalar Laporta en EFE sobre Xavi Hernández.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este lunes que si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decide que la posición de la UEFA y la FIFA es contraria a las normas europeas de la competencia, la Superliga de fútbol podría ser una realidad en uno o dos años.

En una entrevista con EFE, el máximo dirigente del club catalán, impulsor junto con el Real Madrid de la Superliga, se mostró favorable a mantener un diálogo con la UEFA si el tribunal con sede en Luxemburgo considera que las actuales competiciones europeas de clubes van en contra de las leyes antimonopolio de la UE.

«Si esto pasa, lo primero que tenemos que hacer es iniciar un periodo de reflexión con la UEFA. Se tiene que hacer así. La UEFA debe tener la oportunidad de participar en esta nueva competición. De este diálogo dependerá la celeridad del proyecto, pero en uno o dos años podríamos tener la Superliga funcionando», argumentó el presidente azulgrana.