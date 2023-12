El Barcelona hace cuentas para un 'sustituto' de Gavi.

El pasado 19 de noviembre el Barcelona recibió una de las peores noticias que un equipo puede recibir. Gavi sufría con la selección española la rotura del ligamento cruzado anterior de su pierna derecha y decía adiós a la temporada. Desde entonces, el club azulgrana no ha negado el deseo de reforzar esa posición en el próximo mercado de fichajes. Ahora, desde dentro del club reconocen que están buscando un centrocampista «que rasque» siempre y cuando puedan cumplir con el ‘fair play’ financiero.

La situación económica del club es la que es y ya se ha visto en los últimos años que no están para competir en el mercado por los grandes jugadores. Por ello, a la vista está que el Barcelona debe medir al milímetro sus operaciones y no pueden (ni deben) gastar un euro más de lo debido. Prueba de ello fue el último mercado de fichajes, donde gastaron tan solo los 3,8 millones de euros en Oriol Romeu. El resto llegaron libres.

Desde ya, la dirección deportiva está buscando el sustituto de Gavi. Un jugador de corte defensivo, «que rasque» y que pueda dar un plus al equipo para este segundo tramo de temporada donde están los cuatro títulos en juego. Pero las opciones de fichaje (y de éxito) no son muchas. Los grandes equipos de Europa no están por la labor de reforzar a un competidor como el Barcelona para la Champions League que, aunque no esté en su mejor momento, cuenta con la historia a sus espaldas de haber ganado cinco de ellas.

Pero encontrar al ‘sustituto’ de Gavi no será nada fácil. Por un lado porque el propio Gavi es insustituible. Tanto dentro como fuera del terreno de juego. Desde que debutará hace un año y medio, el centrocampista sevillano ha demostrado estar hecho de otra pasta y así lo han manifestado sus compañeros y rivales durante este tiempo. Su garra, su esfuerzo y su carácter es algo único para el Barcelona y cuya ausencia estos partidos lo están notando sensiblemente. Eso por un lado.

Y por el otro, Gavi no es sólo ganas, carácter y corazón, también tiene una calidad impropia de un jugador de su edad y todo lo que ha conseguido con su equipo y con la selección es fruto de su trabajo y esfuerzo. Y es que en el mercado hay muy pocos como él, pero el Barcelona debe acercarse todo lo que pueda a esas características. Un tipo de centrocampista diferente a los Pedri, Gündogan o Frenkie de Jong que haga el trabajo ‘sucio’ y que no se lleve los grandes titulares.

Posibles sustitutos de Gavi

Como decimos, las opciones no son demasiadas, pero el Barcelona, de la mano de Deco como director deportivo, ya trabaja para dotar a Xavi Hernández de una nueva figura que refuerce la medular. Uno que ha sonado mucho en las últimas semanas es el futbolistas del Tottenham Pierre-Emile Højbjerg. El centrocampista danés no tiene el cartel de intransferible para Postecoglou, pero su contrato acaba en 2025, por lo que si deberían pagar por su traspaso o convencer al club inglés de una cesión hasta fin de año.

Desde Barcelona también se especula la posibilidad de traer de vuelta a Pablo Torre. El centrocampista cántabro se marchó cedido el pasado verano al Girona y, aunque no es titular el esquema de Míchel, está teniendo una gran importancia en el equipo líder de la Liga. Parece una de las opciones más remotas por el simple de hecho de llevar apenas cuatro meses en el equipo gerundense, pero no se descarta que acabe siendo el objetivo número uno del club azulgrana.

Como estas, hay otras tantas más, pero todo depende del límite salarial del Barcelona. El restrictivo ‘fair play’ financiero de la Liga ha privado de muchas operaciones al conjunto azulgrana en los últimos años, por lo que si cumplen con ello, tendrán luz verde de la patronal para acometer una nueva llegada. De no ser así, Xavi Hernández deberá reinventarse y tirar del filial para suplir hasta fin de temporada la baja de Gavi.

Vitor Roque se lleva el protagonismo

Pero la realidad es que Vitor Roque se ha llevado todo el protagonismo en este mercado de invierno. La llegada del brasileño estaba prevista para el próximo verano de 2024, pero los problemas de gol del equipo en este inicio de temporada ha anticipado su llegada.

Esto hace que la directiva haya tenido que hacer un gran esfuerzo en materia económica y de ‘fair play’ financiero lo que afecta directamente al posible sustituto de Gavi, donde debería llegar en calidad de cedido hasta final de temporada ya que la capacidad económica del club no llega para mucho más. Joan Laporta y su Junta Directiva ha demostrado durante su segundo mandato que son capaces de sacarse un as debajo de la manga y hasta el 31 de enero todo puede ocurrir.