La Federación Alemana atiza a Gündogan: «Juega como su hermano gemelo con menos talento»

Que Ilkay Gündogan no está al nivel esperado en el Barcelona es algo que ha ido quedando patente en las últimas semanas, pero su rendimiento en la selección de Alemania también está bajo sospecha. Desde la federación alemana, tanto el centrocampista blaugrana como Joshua Kimmich, han recibido fuertes críticas por el nivel mostrado cuando visten los colores del combinado germano.

Ha sido Ralph-Uwe Schaffert, vicepresidente de la federación alemana de fútbol, el que no se ha mordido la lengua para señalar a dos de los jugadores que deben ser pesos pesados en Alemania tanto o más que en su respectivos clubes con los que lo han ganado prácticamente todo, en relación a Kimmich y Gündogan.

Y es que las cosas en Alemania no van bien. Desde que cayeron eliminados de la Copa del Mundo en la fase de grupos, tras derrotas ante Japón y empate con España, los germanos sólo han logrado vencer en tres ocasiones, han perdido seis partidos y han empatado otros dos. Antes de todo esto fueron terceros en la UEFA Nations League, a pique de caer de categoría. El seleccionador Julian Nagelsmann no ha logrado revertir la situación y ahora también apuntan a los jugadores.

«Tiene razón cuando dice que debería serlo. Aún tiene que demostrarlo. Incluso en el club», decía Ralph-Uwe Schaffert cuestionado por el rol de capitán de Kimmich en la selección alemana, en declaraciones que recoge Hannoversche Allgemeine, y donde también arremete con Gündogan, sobre el que dice: «Extrañamente juega de manera sobresaliente en el club y luego juega de tal manera en la selección que uno puede llegar a pensar: ¿Ha mandado a su hermano gemelo, con menos talento? No lo entiendo».

Así de crítico se mostró uno de las grandes voces de la DFB sobre ambos futbolistas, dejando clara la poca fe que le tiene en estos momentos al equipo de Nagelsmann de cara a la próxima Eurocopa, restando responsabilidad al técnico y centrándose en los jugadores: «Tengo muchas dudas con respecto a la Eurocopa del año que viene. En términos de potencial, podemos llegar lejos. Pero las aspiraciones, las expectativas y la realidad están tan alejadas en este momento que me resulta absolutamente inexplicable. No creo que se deba al seleccionador».

«Personalmente he de decir que me convenció Julian Nagelsmann cuando se presentó al consejo de supervisión y al comité ejecutivo. Creo que era la mejor de todas las opciones posibles. Sería el momento de cambiar radicalmente la plantilla», incidía el dirigente alemán, que volvió a señalar a los jugadores: «Tengo la sensación de que bastantes de los jugadores que están actualmente sobre el terreno de juego creen que pueden salir al campo con tal vez el 85% de su posible compromiso, y luego tienes que descubrir que eso ya no es suficiente contra Turquía y Austria. No quiero ni imaginarme lo que ocurrirá si jugamos contra Francia o Inglaterra con esta actitud».

Schaffert parece hablar de una revolución en Alemania, apostar por jugadores más comprometidos de lo que parecen ahora Kimmich o Gündogan: «Quizá ya no necesitemos sólo a los que tienen mucho talento, sino también a los que están dispuestos a arremangarse. El mejor ejemplo de cómo hacerlo lo dieron nuestros sub-17 cuando ganaron el Mundial».