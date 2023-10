El vestuario del Barcelona es un polvorín tras la derrota en el Clásico frente al Real Madrid. Ilkay Gündogan se mostró muy crítico con sus compañeros después de que los blancos remontaran su gol con el que abría el marcador y ponía por delante a los locales. Por si fuera poco, este lunes el centrocampista alemán de origen turco hizo la herida más grande en la gala del Balón de Oro.

Cuando todos los jugadores y dirigentes estaban preparados para hacerse la foto oficial del club en la alfombra roja, el jugador decidió quitarse e irse para incredulidad de los presentes. Un usuario de Tik Tok ha subido el vídeo del momento, y la reacción más llamativa es la de Alejandro Balde, que parece no entender nada cuando Gündogan se marcha en plena foto.

Polémicas palabras de Gündogan

Este polémico gesto llega horas después de cargar contra sus compañeros tras la derrota ante el Real Madrid. «Quiero ser honesto pero sin pasarme, porque no quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario, y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y un resultado negativo, me gustaría ver más enfado y decepción», comentó el centrocampista germano de origen otomano y ex del Manchester City criticando la actitud del equipo.

«Y esto es parte del problema. Tiene que haber más emociones cuando pierdes. Y cuando sabes que puedes jugar mejor, y hacerlo mejor en ciertas situaciones y no reaccionas… Esto luego se traslada al campo. Tenemos que dar un pase muy grande en este sentido porque si no, el Real Madrid e incluso el Girona se van a escapar», añadió Gündogan al término del encuentro en los micrófonos de la Liga.

El internacional alemán terminó muy decepcionado con el partido y la actitud de sus compañeros y mandó un aviso a todo el vestuario para que reaccionen en los próximos partidos, para intentar remontar el vuelo y que el Real Madrid no se les escape en exceso en la clasificación. Respecto a su situación personal y su decisión de dejar el City para enrolarse en las filas del Barça, Gündogan fue muy claro y aseguró que no vino «para este tipo de partidos».

«No vine aquí para perder este tipo de partidos así o permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo piense así. Necesitamos resistencia», concluyó el autor del primer tanto del partido.

Por su parte, Xavi, dijo tras el encuentro que tuvieron más ocasiones y por tanto merecieron la victoria, un mensaje muy diferente al del alemán: «Desde mi punto de vista hemos dominado 60 minutos y el fútbol es esto. El Real Madrid con tres o dos y media te hace dos goles. Han tenido 25 minutos buenos y te hacen dos goles. Lo planteado ha salido bien. Hemos tenido ocasiones y hemos merecido la victoria. Quizá exagero un poco. En los últimos 20 minutos nos han hecho sufrir. El Real Madrid tiene estas cosas, si perdonas te acaban matando».