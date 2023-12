Vitor Roque ha concedido su primera entrevista como jugador del FC Barcelona y lo ha hecho para demostrar la tremenda ilusión que le embarga con esta nueva etapa. El brasileño ha explicado que tiene especiales ganas de jugar con Robert Lewandowski, que a partir de ahora será su gran rival por un puesto en la alineación titular, y ha asegurado que por su cabeza nunca pasó fichar por otro club que no fuera el azulgrana.

«La verdad es que estoy muy contento por todo lo que está pasando en mi vida. Tengo muchas ganas de hacer cosas, aprender y disfrutar. Durante todo este tiempo me he preparado con el ‘coach’ personal y cada día hablaba con él para llegar perfectamente a Barcelona. Ha sido un sueño hecho realidad. Y, como digo, estoy muy contento por todo lo que me está pasando en estos momentos de mi vida. Tengo muchas ganas de hacer las cosas bien y ganar lo máximo posible con el Barça. Estoy deseando aprender y disfrutar de los mejores del mundo», dice Vitor Roque.

Preguntado por sus nuevos compañeros, contesta que «todos son muy buenos», pero que hay dos que llaman especialmente su atención. «Tengo muchas ganas de jugar con Lewandowski. Y, claro, también con Raphinha, que me ha contado todo maravillas, que el Barça es un club fantástico, perfecto, con todas las facilidades para aprender y trabajar. Pero también que aquí sólo vale ganar, ganar o ganar», subraya.

En cuanto a lo que le han pedido en el Barça en su llegada, señala que «nada en concreto». «Pero sí que antes de fichar por el Barça, Xavi y Deco hablaron conmigo. Y no solo lo hicieron como técnicos, sino también como amigos. Siempre se han mostrado dispuestos a ayudarme en todo y les estoy muy agradecido por su confianza. Tengo muchísimas de empezar a entrenar. No puedo esperar más. Tengo muchas ganas de hacer las cosas bien y ganar lo máximo posible con el Barça. Estoy deseando aprender y disfrutar de los mejores del mundo», valora en una entrevista concedida a la web del Barça.

Vitor Roque y su afición al Barcelona

Por otra parte, Vitor Roque revela que ha sido aficionado del Barcelona «toda la vida». Es el mejor club del mundo y siempre fue mi sueño jugar aquí. Por este equipo también han pasado grandes ídolos como Romario o Neymar, que marcaron la historia. Será un placer defender esta camiseta. Estoy tranquilo. Procuro no pensar mucho, no ir más allá. Yo solo quiero ayudar al club tanto como pueda a ganar todos los títulos posibles», reflexiona.

A la hora de definirse, el ariete brasileño asevera que es «muy luchador» y también un jugador que «nunca da un balón por perdido». «Además, soy consciente de que mi trabajo es procurar marcar el máximo de goles posibles. Y personalmente soy un chico tranquilo y humilde. Y que también le gusta mucho descansar», desgrana.

Por último, sintetiza cuáles son los objetivos del Barcelona en la segunda mitad de la temporada. «En la Liga, siempre buscar escalar en la tabla clasificatoria, lo máximo que podamos, y en la Champions luchar por ganarla. Porque sabemos que aquí, en el Barça, sólo vale ganar. Personalmente, llego para aportar mi granito de arena dentro del equipo y haré todo lo posible para ayudar a los compañeros», concluye.