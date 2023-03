Robert Lewandowski ha puesto en duda el estilo del Barcelona y que tanto predica el club, especialmente su entrenador, Xavi Hernández desde hace varias décadas. El delantero polaco renegó del famoso ‘ADN Barça’ que les ‘obliga’ a jugar de una determinada manera. El famoso ‘tiki taka’ que implantó Pep Guardiola en 2009 basándose en el estilo Cruyff ahora podría no funcionar en la actualidad. El ex del Bayern no esconde que también deben «entender que el fútbol va cambiando».

«Sé, por el ADN del Barça, que debemos buscar un buen juego, pero también debemos entender que el fútbol va cambiando. Por ejemplo, el juego del Barça hace diez años, quizá no funcionaría ahora. Tenemos que adaptarnos al fútbol y enseñar lo mejor que tenemos», advierte Lewandowski.

El atacante cree que «hay que encontrar la solución perfecta para el sitio donde estás y para el fútbol del momento». «El ‘tiki taka’ quizás hoy no funcionaría. Tienes que encontrar el equilibrio y la solución perfecta entre el fútbol del momento y los jugadores que tienes», insiste.

Además, el internacional admite que han «encontrado» el camino en este momento de la campaña. «El primer mes aquí ya vi que había mucho potencial, pero en el fútbol no es fácil cambiar las cosas en sólo una semana o un mes, hay que ser paciente. Ahora veo que todo va por buen camino porque tenemos muchos jugadores jóvenes y ellos necesitan más tiempo para oír y entender las cosas y cambiar su mentalidad», indica.

❝Vamos por el buen camino❞, RL9 La Revista Barça

➡ https://t.co/IN8Ydp9jkk pic.twitter.com/yko0gWtAjm — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 9, 2023

«Me parece que en la primera parte de la temporada en algunas cosas íbamos bien, pero cometíamos errores que se podían evitar. En esta segunda mitad lo veo todo mucho mejor. Como equipo, como club, hemos dado un paso muy grande hacia delante y sé que todavía podemos mejorar», prosigue Lewandowski en una entrevista a la revista del club.

El polaco tiene claro que, de cara a poder conquistar La Liga Santander, donde tienen nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, y la Copa del Rey, donde están con ventaja sobre el equipo madridista en las semifinales y con la vuelta en el Spotify Camp Nou, deben creer que todo es posible», pero avisa de que «todavía es muy pronto para pensar» en un posible doblete que unir a la Supercopa de España.

Además, sobre la eliminación en la fase de grupos de la Liga de Campeones, recalca que para ganar esta competición «no puedes cometer los errores» que tuvieron porque «en la Champions los pequeños errores tienen un alto coste».

Liderazgo

En lo personal, el delantero intenta «ayudar» a sus compañeros, «no sólo con goles» sino también a través de su «mentalidad» y «comportamiento», mientras que elogia a jugadores «muy jóvenes» como Pedri, Gavi, Alejandro Balde o Ronald Araujo, que «tienen un enorme potencial y experiencia porque ya llevan varios años jugando en el Barça».

«Sé que con estos futbolistas el futuro del Barça está asegurado. Es importante también no fijar unas expectativas muy altas sobre ellos porque, a largo plazo, puede perjudicarles», subraya el goleador, que apunta que Xavi Hernández ve «muchas cosas» gracias a su carrera como centrocampista. «Siempre nos dice que deberíamos poder cambiar la dinámica del juego, que no tenemos que esperar a la media parte variar algunas cosas», recalca.

Finamente, Lewandowski admite que «no» piensa en su futuro azulgrana. «Sé que todavía puedo jugar a un alto nivel algunos años más. ¿Cuántos serán? Ya veremos, seguro que no serán uno o dos, serán más. Ahora, aquí en el FC Barcelona, entiendo el significado de ‘Mes que un club’ porque cuando estás dentro y ves cómo funciona todo, lo entiendes exactamente», sentencia el ‘pichichi’ de la Liga Santander.