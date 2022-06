«Lewandowski quiere jugar en el Barça… pero salir del Bayern no es fácil»

El culebrón de Robert Lewandowski de este mercado de fichajes sigue añadiendo capítulos, casi uno al día. El futuro del delantero polaco parece estar lejos del Bayern de Múnich, como él mismo confesó esta semana. El último en entrar en esta historia ha sido el ex agente del jugador, su representante hasta 2018 Cezary Kucharski, el que ha dado algunas claves sobre qué puede pasar en estas próximas semanas con el Barcelona atento para reforzarse con él.

Claro, muy claro se mostró Lewandowski esta semana para explicar hacia donde quería dirigir su futuro. Su tiempo en Múnich se ha acabado y busca nuevos retos con los que seguir su laureada carrera. No fue textual, pero casi, al afirmar que es el Barça el club al que apunta su destino. El polaco quiere que su salida sea lo más fácil posible por el respeto que le profesa al club alemán tras ocho años en la entidad donde lo ha ganado todo.

«El Barça es siempre el Barça, tiene una gran historia como uno de los mejores clubs de la historia del fútbol, aunque no esté ahora mismo en su mejor momento. Robert quiere jugar en el Barça, por vivir en España, en una muy buena ciudad y en un club que es más que un club, de lo mejor de la historia al que quiere ayudar a jugar mejor», explica Kucharski sobre las pretensiones con el futuro de Lewandowski, aunque ve serias dificultades para encontrar una salida plácida del equipo alemán, antes deberán encontrar sustituto: «Salir del Bayern no es fácil porque es un gran club y un gran equipo, con mucha historia. Que tengan otro nueve que aproveche las muchas ocasiones que generan y entonces es posible que vendan».

El ex agente, en declaraciones para RAC1, desvela que el deseo de Lewandowski de jugar en España viene de largo y que en el Bayern conocen desde hace tiempo los intereses del jugador, ya cuando él era su agente: «Hoeness y Rummenigge saben perfectamente que Lewandowski quiere jugar en España. Yo hablé con el Bayern muchos años y lo sabían. A veces, un futbolista tiene que luchar por su vida y su carrera. La estrategia de Robert es clara. Es una persona muy fuerte y tiene mucha experiencia. Está claro que quiere salir, que está cansado de vivir en Alemania, tras ocho años en Múnich y otros cuatro en Dortmund. Quiere buscar nuevos retos».

Por último, Kucharski afirmó también que en el pasado hubo interés por parte de Lewandowski de recalar en el Real Madrid, que él mismo llegó a hablar con el club blanco pero el vago interés madridista llevó a descartar esta opción al delantero: «Yo hablé con el Real Madrid, pero este club nunca negoció fuerte por nosotros. Hace ya años de aquello. Robert siempre tuvo la sensación de que no era el número uno para el Madrid».

Las palabras de Lewandowski

Queda claro que Lewandowski quiere salir del Bayern de Múnich pero quiere hacerlo de la mejor manera posible, dejando a todos en la ciudad muniquesa contentos. Parece difícil. «Quiero que esto termine, que todo se enfríe, hay que calmar los sentimientos, porque el Bayern y yo no somos enemigos. Un conflicto como este da lugar a muchos titulares», explicaba el polaco en una entrevista en Bild, donde ha dejado clara su deseo de salir y se defiende ante los que le tildan de egoísta: «Siempre he tratado de dar lo mejor de mí para el Bayern y aprecio mucho a sus aficionados, siempre me han apoyado. Pero creo que si ahora no fuera sincero con mi situación, sentiría que no estoy siendo justo con los aficionados».

«Espero que me entiendan algún día», insiste Lewandowski, que aspira a salir este verano del club como así desea, pero no sabe si logrará convencer al Bayern para que le deje marchar: «No lo sé, todavía me queda un año de contrato, por lo que pedí permiso al club para ser traspasado, creo que es la mejor solución en esta situación, porque además ellos podrían obtener dinero por mi traspaso y yo tendría la oportunidad de afrontar un nuevo reto en otro club durante unos años más, ese es mi deseo».