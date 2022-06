Robert Lewandowski lo tiene claro: quiere dejar el Bayern de Múnich. El delantero polaco ha vuelto a reiterar que su idea es la de abandonar el conjunto bávaro a la vez que ha insinuado que su preferencia es la de jugar en el Barcelona la próxima temporada.

«Me voy porque quiero nuevos retos en mi vida. En el Bayern no me quisieron escuchar hasta el final. Algo dentro de mí se apagó. Después de todo, no puedo imaginar lo que sucedió en los últimos meses», afirmó Lewandowski.

Sin nombrar directamente al Barcelona, el delantero polaco insinuó que es el club en el que quiere afrontar ese nuevo reto. «La lista de clubes interesados en mí no es muy larga… se habla mucho de un club en concreto, porque no estoy considerando otras ofertas», aseguró.

En declaraciones al medio polaco Onet Sport, siguió dando pistas sobre sus intenciones: «Ya tengo casa en España y hablo un poco de español». Sin embargo, Lewandowski tiene contrato con un Bayern de Múnich que ha reiterado en varias ocasiones que no tiene la intención de venderle.

«¿Qué tipo de jugador querrá entonces venir al Bayern sabiendo que le puede pasar algo así? ¿Dónde están entonces la lealtad y el respeto? Siempre he estado listo, he pasado 8 hermosos años aquí, he conocido a tanta gente maravillosa y me gustaría que siguiera siendo así. La lealtad y el respeto son más importantes que el trabajo. La mejor manera es encontrar una solución juntos», afirmó el ariete respecto a la postura de su club.