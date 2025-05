Lamine vuelve a quitarle autoridad a Flick: le negó el cambio en San Mamés de malas formas

No fue un partido sencillo para Lamine Yamal el que disputó en San Mamés para poner punto y final a la temporada del Barça, un encuentro de gran intensidad, en el que protagonizó varios piques especialmente con Yuri. Fue un partido en el que el extremo estuvo muy exigido, en el que lo intentó en varias ocasiones en busca del gol pero en el que su esfuerzo no tuvo premio. No pasó desapercibido tampoco un detalle en los compases finales entre Lamine y su entrenador, Hansi Flick.

Corrían ya los últimos compases del partido, con el 0-2 en el marcador tras el doblete inicial de Robert Lewandowski, concretamente el minuto 83, cuando las cámaras captaron una escena en la que Lamine pasa cerca de la zona del banquillo culé donde Hansi Flick le llama la atención.

Las imágenes son claras y se aprecia como Hansi Flick le pregunta a Lamine. «¿Cambio?», dice el alemán, a lo que el extremo, con gesto de indiferencia, le dice que ‘no’ con el dedo mientras le quita la mirada y arruga la boca.

Flick asking Lamine if he wants to get subbed off.. he said no!!! pic.twitter.com/xEB4179U8w

— ᴘɢ² (@angrygavi) May 25, 2025