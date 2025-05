Flick tras su último partido de la temporada: «Ha sido una despedida perfecta»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de San Mamés tras la victoria del Barcelona sobre el Athletic en la última jornada de Liga. El equipo culé termina la temporada con una nueva victoria en un año en el que ha ganado la Liga, Copa del Rey y Supercopa de España.

«La despedida ha sido realmente perfecta. Habíamos hablado de querer terminar bien y jugar como toda la temporada y estoy contento porque lo hemos hecho», comenzó señalando el entrenador del Barcelona.

«Iñaki no estaba contento, estaba triste con la decisión que tomamos durante la temporada. La verdad es que lo da todo en los entrenamientos, es muy buen profesional y lo merecía», dijo Hansi Flick sobre la oportunidad que le dio al portero en esta última jornada de Liga.

«Ha sido fantástico antes y durante el partido, muy positivo ver cómo apoyan a su equipo», comentó sobre la afición del Athletic Club.

«Queríamos acabar la temporada en la linea de lo que ha sido, ganando. Ahora toca descansar, pero mañana estaremos en la Ciutat Esportiva. Hablaremos con jugadores, con Deco…», añadió el técnico blaugrana.

«Para los porteros has de hablar con Dela (De la Fuente). No hablo de jugadores que no están en mi equipo. Tenemos tres fantásticos porteros», comentó sobre los rumores de fichar un nuevo guardameta.

«Desde luego que no es una sorpresa que Xabi Alonso haya sido anunciado como entrenador del Madrid. Sé cuál es su filosofía», comentó sobre el nuevo entrenador del Real Madrid.

«Si alguien quiere competir contra los tres de arriba ha de estar a su mejor nivel. Estoy muy contento. Cuando tenemos el balón debemos tener más control. Gavi ha hecho un muy buen partido y Pedri también», completó el entrenador germano.