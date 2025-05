El movimiento de Lamine Yamal con Leo Messi que ha sorprendido a todos en Barcelona

Lamine Yamal heredará esta próxima temporada, el mítico dorsal 10 de Leo Messi, despojando a Ansu Fati del mismo –otro empujón más para el maltrecho canterano–. Méritos ha hecho de sobra Lamine, uno de los líderes del equipo esta temporada, siempre con el argentino como referente como dejó muy a las claras durante la rúa culé de esta pasada semana, en plena celebración de la Liga que conquistó el Barça, llevando a la espalda esa icónica foto con un Lamine bebé y un joven Messi para un calendario benéfico hace casi dos décadas.

Pero algo parece haber hecho clic en Lamine Yamal en los últimos días con Leo Messi, al que como queda constancia en las redes sociales ha dejado de seguir sin motivo aparente, al menos de carácter público. El canterano del Barça seguía hasta hace muy poco a Messi, posiblemente su jugador de referencia tras tantos años en La Masía, el ejemplo a seguir por muchos motivos, más allá de ser leyenda blaugrana. Pero Lamine ya no sigue a Messi en Instagram, como tampoco lo hace el argentino, aunque éste nunca llegó a seguirle en esta red social.

Se desconocen los motivos pero Lamine Yamal ha dejado de seguir a su ídolo, a uno de los jugadores que han marcado su formación, como ejemplo a seguir y a alcanzar. Es cierto que en ningún momento han coincidido ambos futbolistas, al menos en su etapa adulta. Son virales algunas fotos de un precoz Lamine –más aún– posando junto a Messi tras un entrenamiento, más allá de la antes mencionada, siendo aún un bebé, en un bañera siendo ‘bendecido’ por el argentino.

Pero algo en las últimas horas o semanas ha llevado a Lamine Yamal a dejar de seguir a Leo Messi, ya sea la falta de conexión entre ambos, el simple hecho de que el argentino no le seguía con anterioridad o una mera cuestión de marketing o campaña de redes del propio Lamine.

Lamine Yamal y Leo Messi no se conocen, no han hablado ni siquiera de forma telefónica, afirman en Sport. Es lógico, por esto, que el argentino no siguiera previamente al joven. Lo que sí desconcierta es el caso a la inversa, el de un Lamine que sí seguía al argentino y, de la noche a la mañana, ha dejado de seguirle pese a todos los mensajes y muestras del prometedor joven.

El último guiño de Lamine Yamal hacia Leo Messi fue en la rúa de celebración de la Liga. No pasó para nadie desapercibida la camiseta que portaba el culé, llevando a la espalda la icónica imagen junto al argentino que hemos mencionado varias veces, en la que Messi aparece bañando a un imberbe Lamine, aún sin conocer los caminos tan paralelos que recorrerían: sus pasos por La Masía, su pronta explosión y adaptación al primer equipo y ese dorsal 10 que a partir de la próxima temporada también les unirá, no en las redes aparentemente…