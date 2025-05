Flick: «Confío plenamente en que Lamine Yamal va a renovar»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en su última rueda de prensa de la temporada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con motivo de la previa de la última jornada de Liga que medirá este domingo al Barcelona y al Athletic Club en San Mamés.

«Muy concentrados. Ha estado muy bien tener tres días de descanso. Cuando nos volvimos a reunir, nos pusimos a prueba, hemos recabado datos, hemos entrenado bien… Queremos demostrar lo bien que podemos jugar a fútbol», comenzó señalando Hansi Flick en sala de prensa.

Era la última rueda de prensa previa de Flick esta temporada. «Confío plenamente, por completo. Él lo sabe. Le encanta jugar para el Barça», dijo sobre la renovación de Lamine Yamal.

«Lo más importante es que los jugadores más importantes se queden y les garanticemos el futuro. Tengo la confianza de Deco, sabe qué posiciones queremos reforzar. Estoy muy contento con todo. Hablamos mucho y estamos en la misma onda», comentó sobre la portería, sin querer mencionar el caso de Szczesny.

«Por supuesto que Araujo va a seguir. Renovó su contrato y va a seguir al 100%. Ha sido una temporada complicada para él con las lesiones. No ha sido fácil sumarse al grupo y demostrar su calidad. Va a mejor mucho la temporada que viene», señaló sobre el defensa uruguayo.

«Lo que tenemos que hacer es centrarnos, tenemos que ser serios. En el pasado, el Barça siempre ha tenido una buena combinación con jugadores de la casa y de fuera, es lo que tenemos aquí hoy. Me encanta jugar con todos ellos. Los de La Masia tienen una calidad enorme y se esfuerzan muchísimo, les daremos minutos, se lo merecen. Tengo ganas de ver, de cara a la temporada que viene, podrán sumarse al grupo en la pretemporada. Lo que he visto de estos dos chavales ha sido fantástico», valoró sobre un posible once formado por jugadores de La Masía este domingo en San Mamés.

Sobre sus vacaciones: «Empezaremos la pretemporada el 13 de julio con unos entrenamientos de prueba. Veremos cómo están tras las vacaciones. Me iré de vacaciones, como otros. Algunos jugadores irán con sus selecciones e intentaré ver algunos partidos. Estará en Stuttgart para ver el España – Francia. No quieres saber donde me voy de vacaciones, ¿no? Es un secreto, me voy muy lejos».

Tampoco desveló el futuro de Ansu Fati: «No es una decisión mía. Tiene contrato y tomará la decisión que corresponda. Cuando quiera hablar conmigo, lo hablaremos, no hay ningún problema».

«No quiero sobre jugadores que no están en mi equipo. Ambos son jugadores fantásticos, me gustan y ya veremos qué ocurre», dijo sobre Luis Díaz y Rashford.