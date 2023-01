Kings League, partidos de la jornada 4: equipos, horarios y dónde ver en directo.

Este domingo 22 de enero de 2023 llega la jornada 4 de la Kings League, el torneo de fútbol 7 creado por Gerard Piqué. Las semanas van avanzando y los equipos van definiendo ya por lo que pelearán, aunque como continúan habiendo cambios en cada fecha, todo puede pasar en este circo que atemoriza a Javier Tebas.

Las tres jornadas que se han disputado hasta el momento están demostrando que la Kings League está siendo un éxito. Obviamente no ha venido para desplazar al fútbol convencional, pero también es cierto que ha logrado mantener sus cientos de miles de espectadores, superando a muchos de los encuentros de la Liga Santander que preside Javier Tebas.

Centrándonos en esta jornada 4 de la Kings League, los Saiyans de TheGrefg lideran la clasificación con tres victorias empatados al 1K de Iker Casillas. Estos son los dos únicos conjuntos que cuentan sus encuentros por victorias y este domingo 22 de enero tendrán que enfrentarse a los Aniquiladores de Juan Guarnizo y a El Barrio de Adri Contreras respectivamente.

Por otro lado existen dos clubes que no han logrado ganar ni un partido todavía. El Pio FC de la mexicana Rivers y Jijantes, del periodista Gerard Romero, todavía no saben lo que es llevarse una victoria en lo que llevamos de torneo. Hay que recordar que en la Kings League no valen los empates, si se llega al final del choque con igualada en el marcador se decidirá por una tanda de penaltis desde el centro del campo.

Dónde ver la jornada 4 de la Kings League

La jornada 4 se podrá ver íntegramente en Twitch, más concretamente en el canal del torneo, Kings League. Además, cada club también abre directo cuando le toca jugar a su equipo, por lo que podremos elegir si ver el choque a través del canal de la competición o desde el de cada club.

Los partidos de la jornada 4 de la Kings League

XBuyer Team – Jijantes FC – 16:00 horas.

Pio FC – Kunisports – 17:00 horas.

1K FC – El Barrio – 18:00 horas.

Porcinos FC – Rayo de Barcelona – 19:00 horas.

Aniquiladores FC – Saiyans FC – 20:00 horas.

Ultimate Móstoles – Los Troncos FC – 21:00 horas.

Clasificación de la Kings League