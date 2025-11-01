La jornada 10 de la Premier League: cómo y dónde ver todos los partidos en directo en España

La jornada 10 de la Premier League se presenta apasionante con varios encuentros destacados. Uno de ellos es el derbi londinense entre el Tottenham y el Chelsea, pero también destaca el duelo que afronta Unai Emery visitando con su Aston Villa al Liverpool en Anfield. El morbo también estará puesto en el duelo entre el Manchester City y el Bournemouth con Pep Guardiola y Andoni Iraola viéndose las caras. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todos los partidos en directo del campeonato inglés.

Crystal Palace – Brentford

La jornada 10 de la Premier League arrancará el sábado 1 de noviembre con varios partidos a la misma hora. A las 16:00 horas, una menos en las Islas Canarias, el Crystal Palace de Yeremy Pino recibirá al Brentford en un choque que promete ser apasionante, ya que ambos equipos se encuentran en la mitad de la clasificación empatados con 13 puntos, por lo que el que salga victorioso podrá dar un paso al frente. Este partidazo se podrá ver en directo por televisión mediante el canal Dazn 3.

Nottingham Forest – Manchester United

A la misma hora, a las 16:00 horas, comenzará otro duelo entre dos equipos históricos del fútbol inglés como son el Nottingham Forest y el Manchester United. Estos dos clubes que saben lo que es ganar la Champions League están en momentos bien diferentes, ya que los red devils están luchando por puestos europeos, mientras que los locales buscan abandonar los puestos de descenso. Este encuentro será retransmitido en directo por el canal de Dazn 2.

Burnley – Arsenal

El líder visita al Burnley para intentar sumar otros tres puntos y seguir afianzándose en la primera plaza de la clasificación de la Premier League. Para ello, el conjunto gunner tiene que hacer valer su condición de favorito, ya que visita el campo de un equipo que está coqueteando con los puestos de descenso y Dazn ha reservado su canal principal para emitir este partidazo de los londinenses, por lo que los que quieran ver al Arsenal de Mikel Arteta deberán poner el canal 1 de este operador de pago a las 16:00 horas.

Brighton – Leeds

Este sábado 1 de noviembre habrá otro partidazo a las 16:00 horas y también se podrá ver desde España a través de Dazn. El Brighton, que tiene 12 puntos y llega a la jornada 10 de la Premier League en la decimotercera posición se mide a un Leeds que está en una situación similar, ya que está dos puestos por debajo, pero sólo tienen una unidad menos en su casillero que sus rivales.

Fulham – Wolverhampton

El último partido de este 1 de noviembre a las 16:00 horas será el que se dispute en Londres entre el Fulham y el Wolverhampton. Los capitalinos arrancan esta jornada 10 de la Premier League fuera de los puestos de descenso y querrán aprovecharse de los colistas, que están en una situación delicada ya que sólo han sido capaces de sumar dos puntos. Al igual que el resto del campeonato inglés, este choque será retransmitido en directo por televisión a través de Dazn.

Tottenham – Chelsea

Uno de los platos fuertes de este sábado 1 de noviembre en la Premier League llega con un derbi londinense. El Tottenham recibe al campeón del Mundial de Clubes, el Chelsea, en un choque que promete ser apasionante, ya que los locales están terceros en la clasificación, mientras que los blues son novenos, pero sólo les separan tres puntos. Esto significa que una victoria de los de Stamford Bridge les permitiría igualarles a puntos. Todos los que quieran ver este encuentro desde España deberán sintonizar el canal de Dazn 1 a las 18:30 horas.

Liverpool – Aston Villa

La jornada del sábado 1 de noviembre llegará a su fin a las 21:00 horas con otro auténtico partidazo. El Liverpool, que atraviesa una mala racha y que recibirá al Real Madrid en unos días en Anfield en la Champions League, se mide al Aston Villa de Unai Emery en este mítico estadio. El encuentro será retransmitido por televisión en directo por Dazn 1 y hay que destacar que ambos conjuntos están empatados a puntos, por lo que se antoja un duelo frenético y cargado de emociones.

West Ham – Newcastle

La jornada del domingo 2 de noviembre la abrirán el West Ham y el Newcastle a las 15:00 horas. Londres será la ciudad donde se juegue este duelo entre dos clásicos del fútbol británico. Los londinenses están en puestos de descenso y necesitan ganar para empezar a luchar por salir del pozo, algo que no les va a ser nada fácil. Por su parte, los de St. James Park están en la zona media de la tabla, en una zona tranquila, pero esperan poder ganar y acercarse a Europa.

Manchester City – Bournemouth

El Manchester City de Pep Guardiola recibe en el Etihad Stadium al Bournemouth este domingo 2 de noviembre a las 17:30 en un choque que promete ser de los más destacados de la jornada 10 de la Premier League. Los citizens son quintos con un total de 16 puntos, mientras que los de Andoni Iraola están ocupando la segunda plaza con dos puntitos más que los de Sampedor. Dazn 1 será el encargado de emitir este choque en el que dos entrenadores españoles se ven las caras.

Sunderland – Everton

A las 21:00 horas del lunes 3 de noviembre se pondrá fin a la jornada 10 de la Premier League con el canal principal de Dazn retransmitiendo este duelo entre el Sunderland y el Everton. Los rojiblancos son una de las revelaciones del campeonato han llegado a esta fecha en puestos de Champions League, mientras que los de Liverpool están en la zona tranquila de la tabla, pero quieren alejarse más de los puestos de descenso.