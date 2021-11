Era el día de Dani Alves pero Joan Laporta no dejó pasar la oportunidad de encender otra mecha, la de la ilusión ante otros posibles regresos. La vuelta del lateral brasileño ha sido recibida con gran expectación por parte del barcelonismo pese la edad con la que regresa Alves. El presidente fue cuestionado por otros posibles retornos de ex culés, con los nombres de Leo Messi o Andrés Iniesta sobre la mesa, y lo dejó todo a la imaginación.

«No descarto que vengan otros ex. Ya ha sucedido con Dani», decía Laporta, que no dejaba abierta la puerta del posible regreso de otros jugadores históricos del club aún en activo, como puede ser Iniesta o Messi, recién abandonado el barco culé: «Yo no puedo predecir el futuro, son grandes del Barça, lo han hecho grande. Los tenemos siempre en nuestra memoria. Son jugadores que tienen contrato en vigor, pero en la vida nunca se sabe».

En concreto a Alves le quiso «agradecer» por su regreso y dejó claro que «la edad es un número» y su gran ayuda en el apartado salarial: «Le tengo que agradecer que ha hecho un esfuerzo económico considerable. Vamos a revertir la situación, el hecho que haya hecho este esfuerzo es de agradecer».

El presidente fue el primero en abrir la ronda de intervenciones en sala de prensa y dejó una retahíla de loas para el brasileño: «Gracias Dani por volver al Barça. Hoy es un día de gran alegría y emoción. Es una prueba que la gente le tiene cariño lo vivido en el Camp Nou hoy. Dani es el jugador que más títulos tiene de la historia. Él me dijo que tenía ganas de volver y ayudar. Él viene a eso y ayudar a gente que se está formando. Él es una persona de físico privilegiado. Destacaría sobre todo su personalidad, buena persona, su carácter, su capacidad de competir… es un ganador».

No fue lo único que trato el presidente, que fue cuestionado por algunas renovaciones de futbolistas que siguen enquistadas: «Cada caso de jugador es específico. Hay unas condiciones establecidas, la mayoría heredadas y todo depende de negociaciones que estamos haciendo con el primer equipo. Algunas han ido como queríamos y otras están en proceso».

«Estamos trabajando muy fuerte en la consecución de ingresos. Queremos inversión en nuestros activos y recortar los gastos. La masa salarial es la que es y necesitamos margen. Se está trabajando. Lo llevamos con respeto porque nunca se puede imponer. Siendo didácticos a la hora de explicar la situación. Con normalidad», anunciaba Laporta, que reconoce que están hasta el cuello con respecto al límite salarial pero que están trabajando «para conseguir más ingresos».

De hecho, Mateu Alemany, director de fútbol del Barça, intervino al ser cuestionado el presidente por el margen salarial del que dispone el club para realizar otros fichajes en el mercado invernal, dejando claro que a día de hoy es imposible: «Vamos a poder inscribir a Xavi y su cuerpo técnico, pero no nos sobra nada. Para enero habrá que ver si habrá otras acciones previstas para conseguir más fair play y si eso da lugar siempre que cuadre con las necesidades deportivas del míster. Estamos trabajando en diferentes situaciones. Queda un mes y medio. A día de hoy no existe esa posibilidad, el día 1 de enero veremos».