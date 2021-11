Dani Alves, al igual que Xavi, firmó su contrato en el césped del Camp Nou. El brasileño fue presentado como nuevo jugador del Barcelona hasta final de temporada, aunque con sus opciones de seguir más tiempo. Lo hacía descalzo, porque decía que «hay cosas que no cambian». «Yo soy uno más de vosotros y continuaré aquí porque soy uno más de vosotros», explicaba el brasileño que reconocía y pedía a todos los aficionados desplazados al Camp Nou para su presentación: «Aquí he sido muy grande. Os necesitamos a todos, porque este club no es una cosa mía o del presi, es una cosa nuestra, de todos».

«Son gente muy joven, con ilusión de hacer historia en este club. Nosotros que tenemos ya otro kilometraje, tenemos que intentar mejorar sus fuerzas. Solo podemos hacerlo entre todos. Si juntamos las fuerzas, pensamos en positivo. Solo se consiguen las cosas con fuerza, con perseverancia… el Barça son todos ustedes», explicaba justo tras plasmar su fichaje y antes de pasar por sala de prensa para responder a todas las preguntas de los periodistas. Antes se vistió de corto, con el 8 que lleva en honor a Stoichkov o Iniesta, como reconoció.

El honor de Alves

«Para mí es un gran honor, un placer poder volver a vestir la camiseta del Barça. Hace mucho tiempo el presidente me dio la oportunidad de vivir las cosas más bonitas como futbolista. Me ha permitido ahora seguir haciéndolo. A partir de ahí comenzamos a construir y reconstruir. Esta casa está hecha de grandes momentos. Somos más que un club, el Barça es mucho más que un club y por eso estoy aquí».

Ser positivos

«Muy especial estos días, vestirme de corto otra vez con el Barça. Poder entrar en el vestuario, ver a mis compañeros. Me han hecho sentir en casa. Encontrar gente joven, intentado ser profesionales y defender estos colores. poder traer un poco de alegría. Se ha ido cargando de cosas negativas este equipo y es hora de que eso cambie. Se necesita ser positivos y no mirar problemas. Esa es nuestra misión. Aquí. Es la de Xavi y mía. Solo podemos hacer eso juntos. El reto es grande pero las ganas son más».

Mismas ganas de siempre

«Siempre digo que hay muchas cosas en nuestra liga como seres humanos. Nos va haciendo diferentes. Hay una cosa que no cambia, que son las ganas y el espíritu de luchar por lo que desea. Las ganas van a ser igual de grandes. Sé lo que representa el Barça y estos colores. También sé lo que puede aportar. Aporté tanto dentro como fuera del campo. Ese círculo de energía es lo que hace que los resultados vengan. Ese es el objetivo, nosotros también. Ellos saben cual es la fuerza de este club. Es una cosa de todos. Si todos estamos remando para el mismo lado el barco llegará más rápido a puerto».

Su insistencia a Laporta para volver

«Yo me puse muy pesado con el presi, que quería volver. Podía ayudar de alguna forma a este club. Este club me ha dado todo lo que tengo. No me veía en la obligación pero sí en el placer de poder ayudar. Creo que él ha avisado y se lo ha pasado a Xavi. He recibido la llamada de Xavi, diciendo que contaba conmigo. Lo demás es muy fácil, Cuando uno quiere, uno consigue. Para mí no es importante el dinero, para mí es sencillo. Necesito mantener a mi familia pero no era el momento de pensar en eso. No he tenido que pensar mucho, lo demás es secundario cuando recibes la llamada del Barça».

Llega para ser titular

«Yo nunca nací para ser segundo, siempre quise ser primero. Yo vengo a guerrillear, no vengo a pasar el tiempo. yo vengo para jugar. para pelear un puesto y el derecho de jugar. Con mi trabajo voy a conseguir todo lo que he hecho. Voy a pelear y aportar desde dentro. El objetivo mío lo he demostrado en las Olimpiadas. La gente espera lo mejor de mí y yo voy a responder».

La vuelta de Messi y otros

«Si me prestan un par de euros voy a buscarlo (risas). La historia ya ha sido escrita. Va a ser recordado siempre. Para mí él es lo más grande que he podido ver como compañero. Sería increíble volver a verlo aquí. No pude ser así. Él sabe que lo quiero mucho. Ahora estamos en un nuevo proceso. Animaría a que todos los que se fueron, regresaran. La historia es fiel. Tenemos que pensar que el proceso ahora es de manera diferente. Intentamos que el club sea grande con lo que hay sin olvidar».

Mensaje a la afición

«Me hice de querer, la gente lo sabe. El respeto que yo he tenido siempre por ellos, por los colores que defiende. Me gustaría agradecer a todos por venir a este reencuentro. Creo que puedo garantizar que no les voy a fallar, ni a ellos que no han podido venir. Yo vengo a representarlos. Ellos me hicieron sentirme uno más de ellos. Ese reencuentro es muy especial. Todo lo que yo hago es para que ellos puedan disfrutar. Voy a intentar no defraudarles».

Viene de lateral

«Con Xavi hemos hablado, vengo aquí para jugar de lateral, es la posición que conozco. Puedo hacer otras cosas. Cuando te pones límites eres descartable. Creo que puedo hacer más cosas, que puedo apoyar al equipo para el bien colectivo. Le toca a Xavi decidir donde. Estoy entrenando de lateral y peleo por ganar mi espacio. No es por lo que he conquistado sino por lo que me esfuerzo».

Otros laterales

«Han pasado grandes jugadores como en otras posiciones. Este club tiene algo particular, solo ser bueno no encaja con el Barça. Tienes que ser más que bueno, tienes que entender su filosofía, cómo se juega y se vive en este equipo. Las personas a veces no encajan por equis. Pero son grandes jugadores los que pasaron. Ya estuvimos hablando Dest y yo. Estamos para aportarnos mutuamente. Voy a intentar ayudarle en todo lo que pueda. tiene todo para ser un grande en el fútbol. Vamos a intentar que entienda cómo se hacen las cosas en el Barça. Para que tenga esa adaptación. muchas veces hay que arroparles».

Recuperar la identidad del Barça

«Yo veo al equipo bien, con mucha gente joven. se puede hacer mejor las cosas. Se puede hacer mejor al equipo. Se puede hacer de manera diferente, pero todos en sintonía y machacándose por el otro. necesitamos otra vez pensar que el balón es nuestro, nosotros ponemos las reglas, rescatar todo eso. Los chicos jóvenes tienen que entender eso. No hay margen de error aquí arriba. Hay mucha gente buena y que puede aportar».

El Clásico

«Ese es el partido más especial que se puede jugar como jugador, sobre todo en el Barcelona. es un partido increíble e inolvidable».

Sobre una posible renovación

«La verdad yo no es una preocupación. Si consigo, ayudar al Barça, ilusionar, pelear, conquistar cosas. Vengo hasta junio, y a partir de ahí todo se puede hablar. Si vengo aquí no apruebo, estoy suspendido. Hay que tener nota alta para continuar. No hacemos planes a largo plazo, con el corto lo tenemos».

Dembélé

«Con Dembélé es un jugador excepcional. necesita entender que juega en el Barça y está muy bien. No suena prepotente saber que eres bueno. Tiene que creérselo, tiene que saber que puede ayudarle mucho al Barça. Le intentaremos recordar día a día que puede hacer muchas cosas grandes en este club».

Xavi

«Yo recuerdo siempre un partido que hizo él y no falló un pase. Quien me iba a decir que iba a ser mi entrenador. Siempre se juntan las cosas buenas. Por eso nos hemos juntado aquí, para cumplir esa misión. De hacer un buen trabajo y disfrutar de una manera diferente. Él como entrenador y yo como jugador. Va a ser muy especial».