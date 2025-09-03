Javi Poves la lía en ‘El Chiringuito’ y argumenta por qué la tierra es plana: «Reto a la gente a…»

Javi Poves, ex jugador madrileño que ahora es presidente-entrenador del Moscardó y que da mucho que hablar tanto desde la banda como con sus declaraciones, fue el invitado de El Chiringuito de Jugones este martes y no dejó indiferente a nadie en el programa dirigido y presentado por Josep Pedrerol. El ahora técnico revolucionó el plató con varias de sus respuestas, pero especialmente cuando argumentó por qué está convencido de que la Tierra es plana y no redonda.

El declarado terraplanista fue cuestionado en varias ocasiones por su teoría, y sus respuestas dieron mucho juego: «Cuando hablamos del cielo es el cielo, la Tierra es otra cosa. No sé qué hay arriba. Es imposible demostrar que esto es una esfera. ¿La Luna? Yo no he visto el otro lado. Nadie lo ha visto». Por si fuera poco, el ex futbolista vincula además la idea de la Tierra esférica a intereses ocultos y aseguró que «se dice que la Tierra es esférica para tenernos controlados. El Vaticano controla todo. Esto viene desde el Imperio Romano».

Un Javi Poves que también lanzó un reto a la audiencia defendiendo sus convicciones. «Reto a la gente a que coja los dos mapas (tierra plana y tierra globo), que miren las rutas aéreas y se darán cuenta por qué las rutas aéreas son más interesantes para las líneas aéreas en una tierra plana. Que cojan una regla, tiren una línea recta y se van a dar cuenta del tocomocho», añadía el presidente-entrenador del Moscardó, club que según él es el cuarto en importancia en la Comunidad de Madrid.

Javi Poves y sus líos

Javi Poves llegó a debutar con el Sporting de Gijón, pero justo después decidió retirarse porque no estaba de acuerdo con el sistema instaurado en el fútbol. En aquella etapa, incluso pidió al club asturiano cobrar de otra manera que no fuera por transferencia bancaria: «Me radicalicé, era joven. Quería cobrar en efectivo, pero no podían pagarme así. Me daban un cheque y yo lo canjeaba en el banco. Intentaba no trabajar con bancos. Ahora soy presidente, el club se sostiene solo. Es otro de mis éxitos».

El técnico ha protagonizado infinidad de episodios con los árbitros, con los que dice no entenderse: «Me cayeron 12 partidos pero no me arrepiento. Me cago en mi p*** madre repetido muy alto, creía que iba dirigido hacia él. Me cayeron 9, pero el primer partido que cumplía, estaba en la grada y le partieron la nariz a dos jugadores míos y le dije ‘¡Arbitró, le vas a operar tú ahora!’».