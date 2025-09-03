Las redes sociales arden: Uche y Fabio Silva se despiden de sus clubes…. ¡con una carta idéntica!

Christantus Uche vuelve a ser noticia, y esta vez no es por palabras de Ángel Torres o de su agente, sino por su despedida del Getafe. El futbolista nigeriano fue traspasado al Crystal Palace el último día del mercado de fichajes, y ha dicho adiós al club azulón y a su afición a través de una carta publicado en su perfil oficial de Instagram. El caso es que en las redes sociales se han percatado de que el texto publicado por el atacante es completamente idéntico al que compartía el delantero Fabio Silva días antes para decir adiós al Wolverhampton tras firmar por el Borussia Dortmund.

El ariete portugués, que la pasada temporada jugó en Las Palmas, emprende una nueva aventura en Alemania y quiso despedirse del club inglés con una carta hace cuatro días. Ha sido el periodista José Alberto Chozas el que se ha dado cuenta de algo raro: el texto publicado por Uche es exactamente el mismo que el de Fabio Silva, cambiando simplemente el nombre del club: «Esto no es fake. Son las despedidas de Fabio Silva de los Wolves y de Christantus Uche del Getafe. Palabra por palabra, el mismo mensaje. La despersonalización más absoluta, qué tristeza y qué decadencia. Ni despedirse de un club hablando ellos desde el corazón pueden hacerlo».

Esto no es fake. Son las despedidas de Fabio Silva de los Wolves y de Christantus Uche del Getafe. Palabra por palabra, el mismo mensaje. La despersonalización más absoluta, qué tristeza y qué decadencia. Ni despedirse de un club hablando ellos desde el corazón pueden hacerlo. pic.twitter.com/WzSnfdLgMq — José Alberto Chozas (@JoseAChozas) September 3, 2025



Rápidamente, en las redes sociales han criticado muchísimo esto, especialmente a Uche, pues todo apunta a que ha sido él quien ha copiado a su compañero de profesión, pues su publicación salió a la luz tres días más tarde que la de Fabio Silva. Lo más probable es que le gustara la carta y la copiara sin pensar que alguien iba a percatarse, pero ahora ha quedado muy mal por una despedida que ni siquiera es suya.

Y es que Fabio Silva venía a decir que no había cumplido con las expectativas en los Wolves, algo que Uche también escribió, cuando el nigeriano ha superado con creces en el Getafe con las expectativas generadas tras su fichaje, y es que llegó procedente del Ceuta por sólo 500.000 euros y ha sido traspasado a la Premier League por más de 20 millones de euros.

La carta de despedida de Uche

«Cuando llegué por primera vez al Getafe, vine lleno de ambición, sueños y el deseo de dejar una verdadera huella. Sé que no estuve cerca de cumplir con las expectativas.

Pero el fútbol y la vida son más que solo números o momentos en el campo. Durante mi tiempo aquí, he crecido, he aprendido y, sobre todo, he descubierto el verdadero significado de la familia. Eso es lo que el Getafe me dio. Desde el primer día, la gente dentro de este club se aseguró de que nunca me faltara apoyo. Crearon las condiciones para que pudiera triunfar, sentirme seguro, sentirme en casa, y por eso siempre estaré agradecido.

A todos los entrenadores que me guiaron, a los compañeros que estuvieron a mi lado y a cada miembro del personal que trabajó incansablemente detrás de escena: gracias. Su amabilidad, su profesionalismo y su fe en mí nunca serán olvidados.

He construido amistades aquí que llevaré conmigo por el resto de mi vida.

La vida me ha enseñado a nunca rendirme, a luchar el doble cuando las cosas no salen como uno planea. Siempre intenté mantenerme fiel a eso, seguir persiguiendo mi felicidad y bienestar, incluso cuando el camino se volvió difícil. Me voy con un sentimiento agridulce, pero también con orgullo, sabiendo que lo di todo y nunca dejé de intentarlo.

Ahora es momento de un nuevo capítulo, pero no olvidaré dónde he estado. Siempre seré un aficionado más de este club.

Gracias Getafe. Desde lo más profundo de mi corazón».