Los vecinos claman contra los okupas: entran en casa de un anciano de 90 años en Madrid y tiran todos sus recuerdos

Los okupas son capaces de agredir físicamente a los reporteros de televisión, pero hay veces que el daño que provocan no es físico, aunque puede que sea mucho más grave: sentimental y moral.

Según han relatado en el programa de Cuatro En Boca de todos, esto es lo que le ha ocurrido a un anciano de 90 años de Madrid, que ha visto cómo su casa era okupada en apenas 20 días.

Los okupas fingieron una mudanza, cambiaron la cerradura y hasta se pusieron la ropa del hombre. Los hechos han sido relatados por su hija Gema y, por suerte, hay final feliz.

Los okupas entran en casa de un anciano y se deshacen de todos sus recuerdos

Debido a la edad del hombre, la historia la contó su hija Gema: «En 20 días, los okupas han entrado, han cambiado la cerradura, incluso se habían grabado en vídeo para fingir una especie de mudanza, y así dejar constancia de que todo era regular y legal».

Porque la sorpresa llegó cuando su nieto decidió pasarse por la casa para comprobar que todo estaba bien, aprovechando que estaba en la zona para renovar el pasaporte.

Desde que descubrieron que la casa estaba okupada empezó un calvario de casi tres meses, para conseguir expulsarlos de casa. Finalmente lo lograron, pero las consecuencias morales son catastróficas.

«Todos los recuerdos de mi madre que mi padre conservaba los han sacado y han quitado cuadros. También se estaban poniendo la ropa de mi padre», relató Gema en En boca de todos.

Y es que los okupas tiraron todos los recuerdas de la mujer del anciano de 90 años, ya fallecida: «No sé cómo pueden hacer esto a personas tan mayores, y a gente que pagamos nuestros pisos».

Los okupas se aprovechan de los españoles más vulnerables

Aunque el caso de Gema y de su padre de 90 años ha podido solucionarse, la mala experiencia, el gasto en abogados y el daño moral queda para siempre. Por ello, han pedido soluciones.

«No podemos ir ni de vacaciones porque nos la okupan. No sé qué leyes o qué, pero esto tiene que cambiar, de verdad», reclamó en televisión.

Porque, como Gema recordó, no todos los casos de okupación se solucionan tan rápido: «Por suerte los han sacado. Pensaba que no los iban a sacar, pero hemos tenido suerte, hay mucha gente que no la tiene y eso no se puede permitir».

El truco que debes utilizar para frenar los casos de okupación

Este caso de okupación vuelve a demostrar que el consejo de Álvaro Herreruela contra los okupas es el mejor: demostrar que la casa está habitada y que hay movimiento constante.

No obstante, aprovechando los alquileres, los okupas también tienen algún truco maquiavélico para intentar demostrar que llevan meses en una vivienda, aunque sea falso.

Por ejemplo, uno de los más famosos consiste en pedir una pizza en una dirección, recogerla en la puerta y guardar el ticket de la compra como un comprobante de que ya llevaban desde esa fecha alojados.