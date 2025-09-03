Adiós a la plancha de siempre: su sustituto estrella está en Lidl y quita cualquier arruga sin necesitar tabla

Planchar puede ser una de esas tareas que se nos atragantan. Tienes que colocar la tabla, calentar la plancha e invertir un tiempo que pocas veces tenemos. ¿Pero y si te dijeran que hay una forma de olvidarte de todo eso? Pues sí: existe un invento que lo hace por ti, sin esfuerzo, y lo tienes ahora mismo en Lidl, rebajado además a la mitad.

El invento en cuestión se llama MaxxMee, y no es una plancha tradicional, ni de vapor, ni de viaje. Se trata de un sistema automático de planchado que se cuelga directamente en una puerta, se conecta y, en unos minutos, deja la ropa lista para vestir, sin una sola arruga. Suena casi como un milagro, pero es tan real que muchos ya están diciendo adiós a su plancha de siempre gracias a Lidl. Y con razón. Este aparato compacto combina calor y aire para alisar camisas, blusas o camisetas sin que tú tengas que hacer prácticamente nada. Lo colocas, pones la prenda, lo enciendes y mientras tanto puedes hacer otra cosa. Es especialmente útil si vives en un piso pequeño, si no tienes espacio para una tabla de planchar o si, sencillamente, no quieres perder más tiempo del necesario en estas tareas. Conozcamos sobre esta plancha especial de Lidl y porqué ya arrasa en su bazar online.

Adiós a la plancha de siempre: su sustituto está en Lidl

Lo primero que llama la atención de la plancha compacta MaxxMee de Lidl es su diseño: ligero, minimalista y pensado para que lo puedas colgar en cualquier puerta. Una vez montado, sólo tienes que introducir la prenda (mejor si está húmeda o recién salida de la lavadora), ajustarla sobre el globo de nailon, una especie de maniquí hinchable que simula el cuerpo humano, y colocar los clips de peso en el dobladillo para que la ropa quede bien estirada.

Una vez que lo enciendes, empieza a soltar aire caliente y la prenda, que está colocada sobre el maniquí hinchable, se va inflando poco a poco hasta quedar completamente extendida. Es curioso de ver, porque en cuestión de minutos notas cómo se va alisando sin tener que tocar nada. Puedes dejarlo funcionando 15, 30 o 45 minutos, según lo que necesite cada prenda. No hace falta añadir agua ni vapor ni estar pendiente todo el rato. Lo colocas, lo enchufas y te olvidas.

Una de las cosas que más sorprende de este aparato es lo bien que se adapta a todo tipo de prendas de uso diario. Camisas, blusas, polos, camisetas, incluso algún jersey fino.Si la prenda no es demasiado delicada, funciona muy bien. El sistema hinchable se ajusta por cremallera y se adapta desde una talla S hasta una XXL, así que vale tanto si vistes ceñido como si prefieres prendas más anchas. Esto es especialmente útil si en casa sois varios y no queréis complicaros con varios aparatos diferentes.

Eso sí, hay que tenerlo en cuenta: no está pensado para tejidos muy delicados, como la lana pura o la seda. Si lo usas con algodón, poliéster, lino o ropa que normalmente meterías sin problema en la secadora, no vas a tener ningún disgusto. Además, como no hay que presionar ni pasar nada por encima, la ropa dura más y no se quema ni se marca, que es un miedo bastante común con las planchas de toda la vida.

Ocupa poco, pesa poco y no estorba

Otra ventaja clara es el espacio. Pesa menos de kilo y medio y viene con una bolsita para guardarlo, así que no tienes que dejarlo montado ni buscarle un sitio fijo. Lo sacas cuando lo necesitas, lo cuelgas en la puerta y listo. Es perfecto si vives en un piso pequeño, o si simplemente no quieres más trastos a la vista. No hace falta tabla, ni espacio en el salón, ni nada por el estilo.

Y lo mejor es que se monta en nada. Tiene un soporte que se ajusta a la puerta sin dejar marcas, y el cable tiene bastante longitud como para no estar limitado a un sólo enchufe. Es cómodo, rápido y se puede usar sin tener ni idea de tecnología. No tiene complicación.

Menos de 40 euros por olvidarte de planchar

Y por si todo esto fuera poco, el precio ahora mismo es algo que no podemos pasar por alto. Lidl lo ha rebajado a 39,99 euros, cuando su precio original era de casi 80. No es un capricho caro, y si lo usas un par de veces a la semana, la inversión se amortiza sola. Te ahorra tiempo, evita que acumules montañas de ropa por planchar y, sobre todo, te da margen para dedicarte a otra cosa mientras él hace su trabajo.

Además, en tiempos en los que buscamos soluciones prácticas y compactas para el día a día, esta plancha automática de MaxxMee encaja perfectamente. No sólo alisa, sino que también seca, por lo que puedes prescindir de secadora si usas ropa que se adapte bien al sistema. En definitiva, es una ayuda real para quienes quieren simplificar su rutina doméstica y sobre todo, olvidarse de una vez por todas de la plancha tradicional.