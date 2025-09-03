¿Cuándo empieza ‘Supervivientes All Stars 2025’? Fecha y hora del estreno en Telecinco

El mes de septiembre ha llegado y el verano del 2025 está a punto de concluir de manera oficial. Por ello, con la vuelta a la rutina, ya son varios los programas que han vuelto a la parrilla televisiva para retomar la rutina. Pero, a diferencia de otros años, este mes Mediaset España contará con uno de sus formatos más novedosos. Supervivientes All Stars 2025 está a punto de dar el pistoletazo de salida y lo hará de la mano de nuevos concursantes. Los supervivientes más legendarios que pisaron Honduras en el pasado, regresan para volver a ponerse a prueba. Y es que, solamente participarán los mejores de los mejores.

Continuando con la temática de Supervivientes, Jorge Javier Vázquez será el encargado de ponerse al frente de las galas principales. Por su parte, Sandra Barneda se hará cargo de los debates y, desde Honduras, Laura Madrueño narrará toda la actualidad de la edición y de lo que ocurra en los Cayos Cochinos. Una cobertura al completo con la que prometen hacer de este formato uno de los más vistos.

¿Cuándo se estrena ‘Supervivientes All Stars 2025’?

El estreno del programa está más próximo de lo esperado. Pues, es inminente. Según ha informado la cadena, este próximo jueves, 4 de septiembre, Supervivientes All Stars 2025 comenzará su andadura de manera oficial. Un estreno muy esperado que, como no podía ser de otra manera, tendrá lugar en Telecinco.

De esta manera, los espectadores tan solo deben encender la televisión y programar Telecinco a partir de las 22:00 horas (hora antes en el archipiélago canario). Un estreno que también podrá disfrutarse a través de la página web oficial o app de Mediaset Infinity.

Asimismo, y como es habitual en la primera gala, los espectadores tendrán una primera toma de contacto con el reality. Una presentación de los nuevos concursantes, la formación por equipos, las islas en las que vivirán y los icónicos saltos en helicóptero. Una travesía que estará capitaneada por Jorge Javier Vázquez desde plató.

¿Quiénes son los concursantes de esta edición?

Como los espectadores del programa saben muy bien, la primera edición del reality fue emitida el pasado 2024. De esta manera, algunos de los mejores supervivientes de la historia del concurso viajaron hasta Honduras para volver a ponerse a prueba. Una aventura donde la gran ganadora fue Marta Peñate. En esta ocasión, la organización ha vuelto a ponerse manos a la obra para presentarle al público un cast inigualable. Y lo han conseguido.

Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo y Rubén Torres. Lejos de quedar ahí, a ellos se unirán Miri Pérez Cabrero, Noel Bayarri, Alejandro Albalá, Tony Spina y Adara Molinero. Por lo tanto, así que formada la lista de los concursantes oficiales de Supervivientes All Stars 2025.