El Comité Técnico de Árbitros explicará las jugadas polémicas de las tres primeras jornadas

El nuevo Comité Técnico de Árbitros, presidido por Francisco Soto Balirac, explicará la semana que viene las polémicas ocurridas durante las tres primeras jornadas en la Liga. Marta Frías, portavoz del CTA, explicará tres jugadas en concreto ocurridas en Primera División: la mano de Balde contra el Levante, el gol anulado a Güler contra el Mallorca y el fuera de juego de Giuliano no señalado en Vitoria.

La decisión del renovado CTA es explicar estas tres jugadas, así como las más polémicas ocurridas en Segunda División o la Liga F, la semana que viene. Será el miércoles o jueves y ocurrirá por primera vez. Y es que los anteriores Comités de árbitros nunca habían explicado las jugadas polémicas de esta manera.

Será Marta Frías, la nueva portavoz del CTA, la encargada de explicar todas estas jugadas para que la afición pueda entender lo que ha ocurrido en las tres primeras jornadas. Las tres jugadas que se van a explicar en Primera serán las siguientes: la mano de Balde que fue penalti a favor del Levante en la segunda jornada contra el Barcelona, el gol de Arda Güler anulado por mano contra el Mallorca en el Santiago Bernabéu y el fuera de juego de Giuliano no señalado que adelantó al Atlético de Madrid contra el Alavés.

Por contra, parece que no serán explicadas otras dos jugadas polémicas sucedidas en Primera División durante estas tres primeras jornadas. Una fue la del gol de Ferran Torres contra el Mallorca en la primera jornada mientras Raíllo estaba conmocionado en el suelo. Tampoco parece que será explicado el penalti que Busquets Ferrer pitó sobre Lamine Yamal en Vallecas después de que en ese momento el VAR no funcionase.