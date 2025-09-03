La DGT se va de la lengua: el truco para saber si te ha multado un radar en ese momento

Los radares son unos vigilantes de lo más silenciosos y llegan a generar entre respeto y miedo entre buen número de conductores. La razón es la amenaza existente de multa, que en España llega a ser de entre cien y seiscientos euros, todo dependerá de cuánto se vaya a superar el límite que se establezca. Hay multas con las que también se pueden retirar puntos del carné. Existe también la incertidumbre como un factor que ayuda a que se tengan miedo de los radares. Los conductores es posible que no sepan la situación exacta de la totalidad de radares y, aunque bastantes estén señalizados, otros es posible que se encuentren ocultos o sean móviles. Una incertidumbre que llega a generar una sensación de vigilancia y de ansiedad con las que muchos tienen dudas cuando se sobrepasa el límite de velocidad y no saben si les saltó el radar. Si se quieren evitar este tipo de preguntas del tipo: ¿Me va a llegar una multa? ¿Cuándo la voy a tener que pagar? La DGT lanzó una herramienta para poder ayudar a los conductores, hablamos de una plataforma para consultar las infracciones.

Conoce la herramienta de la DGT

Estamos ante una plataforma sencilla de usar y que no necesita de la instalación de software alguna, ni certificados extra. Solo es necesaria una identificación para tener acceso a las informaciones. Una información con la que Trádico quiere reducir esa ansiedad e incertidumbre de los conductores que esperan las noticias sobre una posible multa. El proceso para conocer si se tiene multa es fácil. Solo se tiene que acceder al sitio web de la DGT y proceder a desplegar el menú. Se accede a Multas y Permisos de Conducir. Una vez ahí, en la sección de «Multas» hay que seleccionar «Tablón Edictal de Sanciones». Aquí es donde es posible realizar la consulta de las infracciones y sanciones con rapidez. Si se pulsa en el símbolo donde aparezca: «Sin Certificado», solo vas a necesitar el DNI, así como la matrícula para saber si vas a tener una multa.

Clases de radares de velocidad

Vamos a dar un repaso a la tipología existente:

Fijo: son los que están situados en las cabinas, postes y los laterales de la carretera. Estos dispositivos los encontramos señalizados siempre, como dispone la legislación. Van a ser, por tanto, los más previsibles, pero también los más disuasorios.

Móvil: se distinguen de los anteriores en que van cambiando de forma constante la ubicación. Se camuflan en los coches o dispositivos policiales. Los podemos ver hasta en los vehículos como los helicópteros de Tráfico. Lo que se busca es pillar infraganti a los infractores que no respeten las normas de velocidad.

De tramo: como su propio nombre indica, los dispositivos van a controlar la velocidad media en un tramo de carretera. Para ello, lo que sucede ees que se instala un primer dispositivo que se encarga de captar la matrícula y otro que lo que hace es volver a leerla, de tal forma que analiza el tiempo que se tarda en recorrer el tramo. Acostumbran a instalarse en túneles. Al igual que el radar fijo, suelen estar siempre señalizados.

¿Cómo funciona un radar?

El radar de velocidad, se llama cinemómetro. Hablamos de un aparato que puede medir la velocidad. Su funcionamiento es con el envío de ondas electromagnéticas que chocan contra los objetos alrededor y rebotan nuevamente hacia la antena para el cálculo de la velocidad a la que se moverán.

Como funcionan por ondas electromagnéticas, los conductores que son infractores en potencia utilizan detectores de radares. Son unos dispositivos que lo que hacen es alertar al conductor cuando identifique esta clase de ondas en el perímetro. De todas formas, la utilización de este tipo de dispositivos es castigada.

¿Nos siguen poniendo en estado de alerta los radares?

Pues lo cierto es que esta famosa medida disuasoria sigue funcionando de lo lindo y además, con la mejora experimentada a nivel de tipos y tecnologías utilizadas, estamos ante una magnífica manera de tener a los conductores alerta.

Aunque son objeto de cierto temor, en especial los móviles, porque no se sabe dónde pueden aparecer, lo cierto es que son un arma de lo más eficaz que ayuda a que los conductores reduzcan su velocidad y la adecúen a la de la vía, porque son muchos los accidentes que se producen en este sentido y todos pueden ser evitables.

Así que ya sabes, esperamos haberte explicado un poco más en qué consisten estos tipos de radares y la nueva manera de saber si te han multado o no. Si te parece de interés esta información, no dudes en compartirla, pues así más gente podrá beneficiarse de ella.